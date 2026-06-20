Camila Benen: Viral-Internet-Star nach sechs Sekunden im Fernsehen

Camila Benen, eine holländische Frau aus Amsterdam, wurde innerhalb von sechs Sekunden im Fernsehen zu sehen und wurde zum viralen Internet-Star. Sie zeigte sich im Publikum und jubelte mit einem orangefarbenen Schal, küsste den Löwen auf dem Trikot und das Wappentier. Die sechs Sekunden, die sie auf der Leinwand verbrachte, waren jedoch nicht aus der Welt. Screenshots explodierten auf X und Instagram, und ihre Beiträge erreichten Millionen Aufrufe.

Camila Benen (23) wurde innerhalb von sechs Sekunden im Fernsehen zu sehen und wurde zum viralen Internet-Star. Sie zeigte sich bei einem WM-Spiel im Publikum und jubelte mit einem orangefarbenen Schal, küsste den Löwen auf dem Trikot und das Wappentier.

Die sechs Sekunden, die sie auf der Leinwand verbrachte, waren jedoch nicht aus der Welt. Screenshots explodierten auf X und Instagram, und ihre Beiträge erreichten Millionen Aufrufe. Camila versucht, das große Interesse an ihrem Aussehen gelassen zu nehmen und beschreibt das Erlebnis als 'bizarre'. Sie war spontan mit Familie und Freunden im Stadion, um Holland anzufeuern.

Derzeit ist sie in den Niederlanden und verfolgt die nächsten Spiele nicht von der Tribüne aus, sondern von Familie und Freunden





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Camila Benen WWM Internet-Hit Orange-Umzug Schweden Tunesien

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