Camila Giorgi plant ihr Comeback im Profi-Tennis. Die Italienerin trainiert wieder in Rom und setzt auf ein neues Team um Ehemann Andreas Pasutti und ihren Sohn Magnus.

Camila Giorgi hat den Entschluss gefasst, ihre professionelle Tenniskarriere wieder aufzunehmen. Die 35 Jahre alte Italienerin, die Ende Dezember ihren Geburtstag feiert, plant seit Januar wieder an Wettkämpfen teilzunehmen. Nach einer intensiven Phase der Umstrukturierung ihres Lebens und ihrer sportlichen Ausrichtung konzentriert sie sich aktuell ausschließlich auf ihr Training in Rom. Ihr Ziel ist es, durch Wildcards in die Weltrangliste zurückzukehren, da sie aus dieser bereits ausgegliedert ist.

Neues Team mit Ehemann und Sohn als Basis

Giorgis Comeback ist ein klares Familienprojekt, das von ihrem argentinischen Ehemann Andreas Pasutti unterstützt wird. Der 31-jährige Ex-Profi war bereits mit den argentinischen Wurzeln der Spielerin vertraut und begleitete sie nun fest an ihre Seite. Das Herzstück dieser Neuausrichtung ist ihr neugeborener Sohn Magnus Vangelis, der seit dem 19. September Teil der Familie ist. Der Name des Kindes wurde von Pasutti gewählt, um Giorgis im Februar verstorbene Mutter zu ehren, die den Komponisten sehr schätzte. Diese persönliche Entscheidung markiert den Beginn eines neuen Lebensabschnitts für die Tennisprofi.

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Die Rolle als Mutter hat die Italienerin fundamental verändert und ihr neue Motivation gegeben. Sie beschreibt ihren Sohn als das Wichtigste in ihrem Leben und betont, dass das Aufwachen neben ihrem Mann und dem Kind ein Geschenk sei. Diese emotionale Stabilität übersetzt sie direkt in ihre sportliche Performance. Giorgi gibt an, dass sie mit einem Lächeln spielen wird, da sie im Alltag glücklich ist. Die Wettkampflust, die ihr in der Kindheit durch den Spaß am Spiel verliehen wurde, ist nach eigener Aussage vollständig zurückgekehrt.

Abgrenzung zum Vater und Vergangenheit

Ein zentrales Element der neuen Strategie ist die klare Abgrenzung von ihrer bisherigen Betreuung durch ihren Vater Sergio Giorgi. Der ältere Herr war in der Vergangenheit oft für Skandale auf den Tribünen verantwortlich, etwa durch das Rauchen oder laute Beleidigungen von Schiedsrichtern. Camila Giorgi erklärt nun, dass ihre freie Zeit fortan ihrem Mann, dem kleinen Sohn und dem Hund gewidmet ist. Sergio Giorgi bleibt zwar ihr Vater und Großvater, wird sie aber nur aus der Ferne anfeuern. Die Spielerin betont, dass sie jede Entscheidung für das neue Team selbst getroffen hat und früh gelernt hat, klare Entscheidungen zu treffen, um schnell erwachsen zu werden.

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Die Vergangenheit ihrer Karriere ist von diversen turbulenten Ereignissen geprägt, darunter Steuerschulden in Millionenhöhe, eine angefochtene Impfpass-Fälschung und ihr Aufenthalt in den USA und Argentinien. Giorgi dementiert jegliche Flucht und beschreibt ihren Rückzug im Mai 2024 als bewusste Entscheidung. Sie lebte zeitweise in Dallas, Mailand und Argentinien, bevor sie nach Italien zurückkehrte. Um die rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten der Vergangenheit zu klären, hat das neue Team auch einen Anwalt engagiert, der sich um die anstehenden Fälle kümmern wird.

Fitnessvorbereitung und geplante Next Steps

Trotz der Geburt eines Kindes befand sich Giorgi in einem optimalen Fitnesszustand. Sie gab an, während der Schwangerschaft weiterhin Sport getrieben zu haben und weder zugenommen zu haben. Vor der Geburt wog sie 50 Kilogramm, danach 48 Kilogramm. Momentan ist sie in der Phase der Erholung nach der Niederkunft. Sie lebt im Hier und Jetzt und schaut nicht zu weit in die Zukunft, was sie als eine Stärke im Sport ansieht. Da sie im WADA-Kontrollsystem registriert ist, stehen ihr keine Doping-Hindernisse entgegen.

Der genaue Zeitpunkt und Ort ihres ersten Turniers stehen noch nicht fest. Die Konzentration liegt derzeit voll und ganz auf dem Training in Rom. Sobald sie ihre Wettkampfform wiederhergestellt hat, wird sie auf Wildcards angewiesen sein, um Zugang zu höherklassigen Turnieren zu erhalten. Für Giorgi ist diese Phase ein Neustart in ein völlig neues Leben, das sie als Chance sieht, Sport auf eine andere, erfülltere Weise zu betreiben. Sie ist überglücklich und dankbar für die Unterstützung durch ihr neues Umfeld, das ihre sportlichen Ambitionen nun legitimiert.