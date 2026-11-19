Camila Giorgi startet mit 35 Jahren ein Comeback im Profitennis. Unterstützung durch Ehemann Andreas Pasutti und Sohn Magnus Vangelis nach Jahren der Pause.

Die italienische Tennisspielerin Camila Giorgi plant ein offizielles Comeback auf der Profitour. Nach einer langen Pause von der internationalen Bühne will sie ihre Karriere im Alter von 35 Jahren wiederbeleben. Im Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera stellte sie ihre neue Lebenssituation vor und betonte dabei ihre Rolle als Mutter und Ehefrau.

Giorgi erklärte, dass Tennis ihr seit ihrer Kindheit zahlreiche Emotionen beschert habe. Sie betonte, dass ihr Comeback primär ein Familienprojekt sei. Sie werde nun mit den Menschen reisen, die sie am meisten liebt, was sie als wunderschön empfand. Ihre Motivation stammt aus einer inneren Wettkampflust, die nach einem langen Stillstand wieder zurückgekehrt ist.

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Familienstruktur und neues Support-Team

Seit dem 19. September sind Camila Giorgi und ihr Ehemann Andreas Pasutti Eltern eines Sohnes namens Magnus Vangelis. Pasutti ist ein 31-jähriger argentinischer Ex-Profi, der nun fest an ihrer Seite steht und als Teil ihres neuen Teams fungiert. Die Namensgebung für den Sohn war eine sehr persönliche Entscheidung, die von Pasutti getroffen wurde.

Er wählte den Namen Magnus Vangelis zu Ehren von Giorgis verstorbener Mutter. Diese war im Februar des laufenden Jahres gestorben und schätzte den Komponisten Vangelis sehr. Diese Ehrung zeigt, wie eng die familiären Bindungen in dieser neuen Lebensphase gewichtet werden. Pasutti unterstützte Giorgi sofort in ihrem Vorhaben, wieder Tennis zu spielen, nachdem er anfangs noch von einer vorübergehenden Laune ausgegangen war.

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Abgrenzung zum Vater und früheren Skandalen

Ein zentrales Element dieses Neustarts ist die klare Abgrenzung von der früheren Unterstützung durch ihren Vater Sergio Giorgi. Der Vater trainierte sie bisher und sorgte auf der Tour wiederholt für Skandale, etwa durch laute Beleidigungen von Schiedsrichtern oder das Rauchen auf der Tribüne. Giorgi erklärte, dass er zwar ihr Vater bleibe und sie aus der Ferne anfeuern werde, aber nicht mehr im Zentrum ihres Alltags stehe.

Stattdessen widmet sie jede freie Minute ihrem Mann, ihrem Sohn und dem gemeinsamen Hund. Sie betonte, dass sie früh gelernt habe, klare Entscheidungen zu treffen und schnell erwachsen zu werden. Jedes Detail des neuen Teams habe sie selbst bestimmt. Ein fester Bestandteil der neuen Struktur ist nun auch ein Anwalt, der sich um die Aufarbeitung der Vergangenheit kümmern soll.

Umgang mit Steuerschulden und rechtlichen Konflikten

Giorgis Weg zurück an die Spitze war von erheblichen öffentlichen und rechtlichen Problemen überschattet. In der Vergangenheit standen ihr hohe Steuerschulden in Millionenhöhe zur Last. Zudem gab es Vorwürfe einer Impfpass-Fälschung, die ihr Image beschädigten. Ihre Villa in Italien wurde ausgeräumt, was auf finanzielle Engpässe hindeutete.

Die zwielichtige Figur ihres Vaters Sergio hatte die Öffentlichkeit oft dazu gebracht, Giorgi in einem schlechten Licht zu sehen. Um diese rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten zu klären, hat sie einen Anwalt engagiert. Dieser wird sich um die anstehenden Dinge kümmern und sicherstellen, dass alles geregelt wird, bevor sie wieder voll ins Wettkampfgeschehen einsteigt.

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Fitnesszustand und rechtliche Voraussetzungen

Trotz der Schwangerschaft und der anschließenden Erziehungsphase hielt Giorgi ihren körperlichen Zustand optim. Sie trieb auch während der Schwangerschaft Sport und hatte nach der Geburt nur wenige Kilogramm zugelegt, wobei sie zuvor 50 Kilogramm wog und nun bei 48 Kilogramm liegt. Sie befindet sich derzeit in der Erholungsphase und trainiert intensiv in Rom.

Rechtlich ist sie ein fester Bestandteil des Wada-Kontrollsystems (Weltdopingbekämpfungsagentursystem). Dies ist eine essentielle Voraussetzung, um an internationalen Turnieren teilnehmen zu können. Giorgi kündigte an, dass sie theoretisch ab Januar wieder Wettkämpfe bestreiten könnte. Die genauen Starttermine und -orte stehen jedoch noch nicht fest, da sie sich aktuell voll auf das Training konzentriert.

Rückblick auf den Karriereende und den Weg zurück

Der Schritt zurück ins professionelle Tennis markiert das Ende einer langen Suche nach neuer Orientierung. Giorgi erklärte, dass sie nicht einfach verschwunden sei, sondern eine bewusste Entscheidung getroffen habe. Eines Morgens im Mai 2024 habe sie sich dazu entschieden, aufzuhören, da sie seit längerer Zeit darüber nachdachte. Nach diesem Entschluss zog sie nach Dallas, dann nach Mailand und schließlich nach Argentinien.

Aus reinem Spaß war sie damals wieder mit dem Ball in Berührung gekommen, woraufhin ihr bewusst wurde, wie sehr sie das Tennis vermisst hat. Sie ist nun 35 Jahre alt und feiert ihren Geburtstag im Dezember. Für sie ist das Alter irrelevant, da der Sport jedem Chancen biete. Sie lebt im Hier und Jetzt und ist überglücklich mit ihrer neuen Situation, die gleichzeitig ihre Familie und ihr professionelles Netzwerk darstellt.