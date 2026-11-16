Camila Giorgi kündigt Comeback für 2027 an und beginnt neues Kapitel

Camila Giorgi kehrt 2027 ins Profiteam zurück. Nach Jahren der Abwesenheit, Steuerproblemen und Mutterschaft startet die Italienerin mit neuem Trainerkreis durch.

Camila Giorgi wird im Jahr 2027 nach fast drei Jahren Unterbrechung ihr professionelles Comeback im Tennissport geben. Die 34-jährige Italienerin gab diese Entscheidung am Montagnachmittag bekannt und markiert damit ein klares Signal für ihre Rückkehr auf die Tour. Ihr letztes Match absolvierte sie bereits im März 2024 in Indian Wells, wo sie gegen die Polin Iga Swiatek mit 25 Jahren im direkten Vergleich unterlag. Seit diesem Zeitpunkt befand sich die ehemalige Weltranglisten-Zweite in einer intensiven persönlichen und privaten Neuorientierung.

Von der Flucht zur Neuorientierung

Die Zeit zwischen ihrem letzten Match und der Ankündigung des Comebacks war geprägt von einer komplexen Odyssee. Nach dem Austritt aus dem aktiven Sport geriet Giorgi in eine Krise, die mit Steuerproblemen in Italien begann. Ein Vollstreckungsbescheid in Höhe von 464.000 Euro lag zu diesem Zeitpunkt gegen sie vor. Es folgte eine Phase, die von Konflikten mit der Polizei und den Behörden dominiert wurde, unter anderem aufgrund einer ausgeräumten Villa und einer im Corona-Zeitalter vorgenommenen Fälschung des Impfpasses.

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Zentraler Konfliktpunkt dieser Jahre war stets ihr Vater und ehemaliger Trainer Sergio Giorgi, der immer wieder für Skandale auf der Tour sorgte. Als Giorgi im März 2024 kurzzeitig untertauchte, bestand der finanzielle Druck durch den besagten Bescheid. Monate später kehrte sie jedoch reumütig in die Öffentlichkeit zurück und versprach, alle ausstehenden Probleme zu klären. Dieser Schritt leitete eine fundamentale Veränderung in ihrem Leben ein, die über das Sportliche hinausging.

Privates Glück und der Start einer zweiten Karriere

Im Zentrum ihrer neuen Lebensphase steht die Beziehung zu Andreas Pasutti, einem 31-jährigen ehemaligen Tennisprofi. Die beiden verbrachten acht Monate zusammen, bevor sie heirateten. Giorgi machte in diesem Zeitraum kein Geheimnis mehr aus ihrem Privatleben und offenbarte im Sommer im italienischen Fernsehen, dass sie schwanger ist. Sie kündigte an, dass ihr Sohn den Namen Magnus Vangelis Pasutti tragen wird.

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Am 19. September kam das Kind zur Welt. Giorgi beschrieb die Mutterschaft als einen Traum, den sie seit vielen Jahren erfüllen wollte. Sie betonte, dass ihr ursprüngliches Leben stark vom Training und der Struktur der Tennis-Karriere geprägt war. Die Begegnung mit Andreas Pasutti habe jedoch alles verändert und ihr neue Perspektiven eröffnet. Heute fühlt sie sich bereit, diese neue Lebensrealität mit dem Wunsch nach sportlicher Betätigung zu vereinen.

Das neue Team und die sportliche Zukunft

Für ihre Rückkehr ins Profiteam hat Camila Giorgi ein komplett neues Umfeld aufgebaut, das bewusst keine Anbindung an die Vergangenheit hat. Sie trainiert derzeit im Enjoy Sporting Club in Rom, um sich körperlich und mental auf das Comeback vorzubereiten. An der Stelle ihres Vaters Sergio steht nun ihr Ehemann Andreas Pasutti als persönlicher Trainer. Für die Fitness-Koordination wurde Marco Panichi, ein 60-jähriger Experte, der lange für Novak Djokovic und Jannik Sinner tätig war, als Fitnesstrainer geholt.

Um rechtliche und strategische Risiken im Vorfeld auszuschließen, hat Giorgi ihre Mannschaft um erfahrene Juristen und Manager erweitert. Der Anwalt Pietro Demola sowie Fabio Tonelli, der für die Koordination und strategische Entwicklung des Projekts verantwortlich ist, gehören seit Kurzem zu ihrem Kreis. Tonelli koordiniert die Entwicklung des neuen Projekts, während Demola für die juristische Absicherung sorgt. Diese Maßnahme dient dazu, Stabilität und Kontinuität für das nächste Kapitel zu gewährleisten.

Die Aufklärung der steuerlichen Vergangenheit bleibt ein prioritäres Ziel. Eine offizielle Erklärung des Teams bestätigt, dass der Prozess zur Klärung der zurückliegenden steuerlichen Angelegenheiten eingeleitet wurde. Giorgi und ihr neues Team beabsichtigen, diesen Vorgang transparent und in voller Kooperation mit den zuständigen Stellen anzugehen. Das erklärte Ziel ist es, eine solide Basis für die zweite Karriere zu schaffen, die frei von den früheren Konflikten ist.

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Praktische Hürden und Start ins nächste Kapitel

Ob Giorgi ihr Comeback bereits in Australien geben kann, ist noch unklar. Sie selbst nennt keinen konkreten Termin für ihr erstes Turnier nach der langen Pause. Die ehemalige Nummer 26 der Welt weiß um die Herausforderungen, die auf sie warten. In ihren sozialen Medien schrieb sie, dass sie die nötige Motivation und Energie spürt, sich dieser neuen Aufgabe zu stellen. Sie betonte, dass viel Arbeit vor ihr liegt, aber ihre Freude auf den Wiedereinstieg groß ist.

Im Alter von 35 Jahren startet sie in eine Phase, die von Geduld und schrittweisem Aufbau geprägt sein wird. Für den Einstieg in den Turniersport wird sie vor allem auf Wildcards angewiesen sein. Experten gehen jedoch davon aus, dass es an solchen Startplätzen für sie nicht mangeln wird, da ihre Vergangenheit als erfolgreiche Top-30-Spielerin nach wie vor Gewicht hat. Der Fokus liegt nun darauf, die körperliche Form wiederherzustellen und sich im Wettkampf zu messen, ohne die Belastungen der Vergangenheit zu wiederholen.