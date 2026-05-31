Camille Kostek enthüllt Details zur Freundschaft zwischen Rob Gronkowski und Tom Brady

In einem Interview mit PEOPLEs WAG World spricht Camille Kostek über die enge Bindung ihres Partners Rob Gronkowski zu Ex-Teamkollege Tom Brady und verrät geheime Details aus ihrem ersten Date.

Das Model Camille Kostek (34) hat in einem exklusiven Interview mit der PEOPLE-Serie WAG World tiefe Einblicke in die außergewöhnliche Freundschaft zwischen ihrem Partner Rob Gronkowski (37) und dessen ehemaligen Teamkollegen Tom Brady (48) gewährt.

Die beiden NFL-Legenden, die gemeinsam bei den New England Patriots und später bei den Tampa Bay Buccaneers spielten, verbindet nicht nur eine erfolgreiche Zeit auf dem Spielfeld, sondern auch eine enge, persönliche Beziehung. Kostek, die selbst früher Cheerleaderin bei den Patriots war, betonte, dass Brady und Gronkowski für immer die GOATs (Greatest of All Time) bleiben werden und dass man sich an ihr dynamisches Duo noch für alle Zeiten erinnern wird.

Die gebürtige US-Amerikanerin erklärte, dass die beiden Sportler nicht nur auf dem Platz perfekt harmonierten, sondern auch abseits des Spielfelds eine starke Bindung pflegen. Sie seien auf dem Feld ein Power-Duo gewesen und außerhalb des Platzes einfach nur Jungs, die gerne Zeit miteinander verbringen. Besonders amüsant fand Kostek die Tatsache, dass Gronkowski oft zu Brady fährt, um mit ihm Football zu werfen, und dass sie selbst dann meistens nicht mitgeht.

Diese kleinen, alltäglichen Momente zeigen die tiefe Freundschaft, die über den Sport hinausgeht. Kostek lernte Gronkowski während ihrer Zeit bei den New England Patriots kennen, als sie als Cheerleaderin arbeitete. Die beiden trafen sich erstmals 2013 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung an Thanksgiving. Da es den Cheerleadern verboten war, Beziehungen zu Spielern einzugehen, mussten sie ihr erstes Date geheim halten.

Kostek erinnerte sich mit einem Schmunzeln an das Undercover-Date: Sie gingen ins Kino im Patriot Place, setzten sich auf die besseren Plätze und zogen ihre Kapuzenpullis hoch, um nicht erkannt zu werden. Trotz der Karriereenden von Gronkowski und Brady hat sich die Freundschaft nicht verändert. Kostek berichtete, dass die beiden häufig per FaceTime telefonieren und sich regelmäßig austauschen.

Sie betonte, dass es faszinierend sei, die professionelle Seite der beiden bei Pressekonferenzen zu sehen, aber noch unterhaltsamer, sie in entspannter Atmosphäre zu erleben. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass Gronkowski wahrscheinlich keine professionelle Version von sich habe, da er immer er selbst sei. Gronkowski und Brady gewannen gemeinsam vier Super-Bowl-Titel: drei mit den Patriots und einen mit den Buccaneers.

Ihre Legende wird noch lange in der NFL-Geschichte nachhallen, und Kostek gewährt uns einen seltenen Blick hinter die Kulissen dieser außergewöhnlichen Freundschaft





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