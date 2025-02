Camille Rast holt Schweizer Slalom-Gold bei Ski-WM

Camille Rast sicherte der Schweiz die nächste Goldmedaille bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Die 25-Jährige setzte sich im Slalom klar vor Wendy Holdener und Katharina Liensberger durch. Lena Dürr wurde als beste Deutsche Achte.

Camille Rast sicherte der Schweiz die nächste Goldmedaille bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Die 25-Jährige setzte sich letztlich klar in 1:58,00 Minuten vor ihrer Landsfrau Wendy Holdener (+0,46 Sek.) und der Österreicherin Katharina Liensberger (+1,32 Sek.) durch. Lena Dürr verpasste eine Aufholjagd im zweiten Durchgang und wurde als beste Deutsche Achte (+2,45 Sek.). Dürr hatte ihre Chancen bereits im ersten Durchgang verspielt, vor dem Finale fehlten ihr 1,21 Sekunden zum Podest.

Die 33 Jahre alte Münchnerin war leicht angeschlagen ins Rennen gegangen. Am Freitag habe sie 'nur im Bett gelegen, da ging gar nichts', berichtete sie, betonte aber, dass dies 'keine Ausrede' sein dürfe. Ihre beiden Teamkolleginnen Emma Aicher und Jessica Hilzinger schieden im ersten Lauf aus. Nach dem Rennen analysierte Dürr im 'ZDF' dann nüchtern: 'Ich kann auf jeden Fall sagen, dass unten die Körner ausgegangen sind.' Die Strecke sei heute 'ganz speziell' gewesen und viele Fahrerinnen hätten nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollen. Im Ziel sei ihr sofort klar gewesen, dass es trotz der Bestzeit nicht für weiter vorne reiche. 'Es war sehr glatt bei diesen fünf, sechs Toren im Steilhang. Das wusste ich und das nimmt mir dann auch ein bisschen meine Sicherheit', erklärte die 33-Jährige. Die Bilanz der Deutschen: 'Mehr war wahrscheinlich nicht möglich.' Trotz der herben Enttäuschung in ihrer Paradedisziplin nimmt Dürr auch positive Dinge aus Saalbach mit nach Hause. 'Heute brauche ich den Tag , um das zu verarbeiten. Aber der Riesenslalom vor zwei Tagen hat unglaublichen Spaß gemacht', so Dürr. 'So muss sich Skifahren für mich anfühlen. Ich weiß auch, dass es im Slalom deutlich besser geht, als es heute der Fall war.' Siegerin Rast ist damit die erste Schweizer Weltmeisterin im Slalom seit der legendären Vreni Schneider 1991 an gleicher Stelle. 'Ich habe noch nicht gecheckt, was alles passiert ist', gestand die Weltmeisterin überglücklich am Eurosport-Mikofon. 'Heute war es unglaublich. Ich werde es erst später realisieren.' Zum ersten Mal habe die Schweizerin zur Halbzeit in Führung gelegen. 'Es war sicher etwas anderes als sonst. Aber irgendwie hatte ich nicht so viel Druck. Ich dachte mir: 'Gib dein Bestes. Wenn es klappt, dann super. Und wenn nicht, dann geht in der nächsten Woche der Weltcup weiter'.' Ihre Coaches, verriet Rast, hätten ihr geraten, den zweiten Lauf mit Spaß anzugehen. Das habe sie gemacht und ihren Fokus beibehalten können: 'Es war einfach geil.' Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA) fiel im Finale vom dritten auf den fünften Rang zurück. 'Es war ein guter Schritt nach vorne', analysierte die US-Amerikanerin. 'Es ist ein Prozess, den ich Schritt für Schritt vorantreiben muss. Es wird weiterhin viel Arbeit erfordern, damit ich wieder ums Podium fahren kann.' Vor acht Wochen sei sie operiert worden, vor sechs Wochen lag sie noch mit einem Drainageschlauch im Bett. Es sei deshalb 'schon verrückt, mein Comeback während Weltmeisterschaften zu geben'. Der schwierige Hang in Saalbach-Hinterglemm sei 'das beste Training, das ich für die kommenden Wochen haben kann', so Shiffrin. Shiffrin, die in den vergangenen sechs WM-Slaloms stets eine Medaille gewonnen hatte, verpasste einen neuen WM-Rekord. Mit 15 Medaillen (8-mal Gold/4-mal Silber/3-mal Bronze) liegt die unbestritten beste Skirennläuferin der Gegenwart weiterhin gleichauf mit Christl Cranz (12-mal Gold/3-mal Silber), die deutsche Ski-Ikone der 1930-er Jahre. Am Sonntag schließt der Slalom der Männer (9:45/13:15 Uhr Eurosport) die WM in Saalbach-Hinterglemm ab. Nur Linus Straßer könnte die Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) dann vor der ersten medaillenlosen WM seit 2007 in Are bewahren. Zuletzt hatte es auch bei Olympia 2018 keine Podiumsplatzierung gegeben





Eurosport_DE / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SKI-WM Slalom Camille Rast Schweiz Lena Dürr Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ski Alpin Wengen: Liveticker - Slalom | Sportschau.deLiveticker vom Slalom in der Ski Alpin: heute live.

Weiterlesen »

Para-Ski-Weltcup am Feldberg: Slalom, 1. LaufDer erste Lauf des Slaloms der Para-Skisportlerinnen und -Sportler in drei Klassen am Feldberg im Schwarzwald. Kommentatorin: Alexandra Dersch, Experte: Georg Kreiter.

Weiterlesen »

Para-Ski-Weltcup am Feldberg: Slalom, 2. LaufDer zweite Lauf des Slaloms der Para-Skisportlerinnen und -Sportler in drei Klassen am Feldberg im Schwarzwald. Kommentatorin: Alexandra Dersch, Experte: Georg Kreiter.

Weiterlesen »

Ski Alpin: Riesenslalom und Slalom aus Schladming im Live-Stream & TVLivestream: Riesenslalom Männer Schladming 1. Lauf

Weiterlesen »

Ski Alpin: Slalom Männer, 1. LaufÜbertragung aus Kitzbühel/Österreich. Kommentator: Fabian Meseberg, Moderation: Amelie Stiefvatter, Experte: Marco Büchel.

Weiterlesen »

Ski Alpin: Slalom Männer, 1. LaufDer erste Lauf des Männer-Slaloms aus Kitzbühel/Österreich. Kommentator: Fabian Meseberg, Moderation: Amelie Stiefvatter, Experte: Marco Büchel

Weiterlesen »