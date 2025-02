Campari Lounge am Rande der Berlinale

Vor der offiziellen Eröffnung der Berlinale wird in der Campari x Bunte Lounge im Grand Hyatt bereits auf den roten Teppich angestoßen. Schauspieler, Regisseure und Journalisten treffen sich zum Networking und genießen blutrote Drinks. Der Bar-Chef Thomaso erklärt die Verbindung von Campari und Kino und präsentiert seine special Kreation, den Plot Twist, der an die winterliche Atmosphäre der Festivalstadt erinnert.

In der Lounge im Grand Hyatt wird vor der großen Party am Freitagabend schon am Nachmittag angestoßen. Unsere Autorinnen waren dabei.plötzlich glamourös wirken will, dann ist wieder Berlinale. Wenn Berlin gar nicht mehr so arm, sondern auch plötzlich ein bisschen sexy daherkommt, dann sind die Internationalen Filmfestspiele in der Stadt.

Wenn im Schneetreiben bekannte und weniger bekannte Gesichter posieren, Fans sich die Füße plattstehen und auf einen Schnappschuss mit ihrem Idol hoffen, dann hat die Hauptstadt den roten Teppich ausgerollt. Am Nachmittag, lange bevor die schicken Roben und feinen Fliegen ausgeführt werden, steigt bereits die erste Party: Der Schauspiel- und Regienachwuchs trifft sich in der Campari x Bunte Lounge im Hotel Grand Hyatt auf ein paar der blutroten Drinks. Der Anlass, der hier recht schnell in Vergessenheit gerät: Nominierungen für den im Sommer wieder stattfindenden New Faces Award von Burda.In der Lounge ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Der Alkohol: rot. Die Möbel: rot. Die Lippenstifte: rot. Die Damen erscheinen teils in Cocktailkleidern oder edlen Hosenanzügen. Die Männer aus der Branche indes scheinen hier klassische Abendgarderobe zu meiden, manche kommen gar leger mit Hoodie und Bomberjacke. Berlin halt.Trotzdem: Was nach Party klingt, wirkt wie ein Business-Event. Man will miteinander in Kontakt kommen, PR-Menschen, Jungschauspieler und Journalisten. Netzwerken eben. Sponsored by Campari. Wer an den Aperitif denkt, der hat erst einmal Urlaubsgefühle, denkt an Sonne, Sommer, Strand. Doch Bar-Chef Thomaso erklärt, warum er das Lebensgefühl des Sponsoren-Drinks zur Berlinale als passend empfindet. Seitdem es den berühmten Likör gebe, stehe das Getränk in Verbindung mit dem Kino. „Sei es als Getränk, das in einem Film getrunken wird, oder den Zuschauern im Kino serviert wird“, erzählt Thomaso. „Auch die Farben - das leuchtende Rot und der rote Teppich, über den die Promis laufen - sind ein perfektes Match.“Thomaso hat gemeinsam mit seinem Team eine besondere Kreation aus Italien mitgebracht, den Plot Twist. Er schmeckt weniger nach Sommer und Meer, sondern eher nach Winter und Schnee, so will es jedenfalls der Mixologe. Hibiskus trifft auf einen Hauch von Schokolade, wird mit Cognac verfeinert und in einem Negroni-Glas serviert. Passend zur Berlinale wird die obligatorische Orangenscheibe optisch angepasst: Sie sieht aus wie eine Filmrolle.„Ich liebe Campari“, sagt Mido Kotaini, 22-jähriger Schauspieler. „Aber“, ergänzt er, „ich trinke gar keinen Alkohol.“ So geht es offenbar nicht nur dem Jungschauspieler, der Dry January geht auch bei anderen Gästen in die Verlängerung





BERLINALE CAMPARI FILM FESTIVAL NETZWERKING COCKTAILS

