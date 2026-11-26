Neuseeländer für die USA gewinnt in Finnland. Justus Strelow holt Silber. Philipp Horn und Fabian Kaskel mit starken deutschen Ergebnissen im Einzel.

Beim Biathlon-Einzel über 20 Kilometer im finnischen Kontiolahti hat Campbell Wright einen sensationellen Sieg errungen. Der 24-jährige Athlet startet für die USA und bewies bei seinem Triumph eine perfekte Präzision am Schießstand. Wright traf alle 20 Scheiben und sicherte sich mit einem deutlichen Vorsprung von mehr als einer Minute den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Für das deutsche Team sorgte Justus Strelow mit einem hervorragenden zweiten Platz für ein starkes Ergebnis.

Perfektes Schießen sichert Neuseeländer den Triumph

Wrights Weg zum Sieg war geprägt von einer außergewöhnlichen Konstanz am Ziel. Der Neuseeländer, der international für die USA antritt, demonstrierte bereits bei seiner Ankunft am Schießstand volle Konzentration. Durch das vollständige Treffen aller 20 Ziele baute er einen Vorsprung von mehr als einer Minute auf den Zweiten auf. Seine Reaktion nach dem Zieleinlauf war typisch lässig und charakteristisch für seine bisherige Persönlichkeit im Sport.

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"Gar nicht mal so schlecht", kommentierte der 24-Jährige seinen ersten Weltcupsieg mit einer für ihn gewohnt entspannten Art. Dieser Erfolg markiert einen entscheidenden Karriereschritt für Wright, der bisher lediglich einen Podestplatz im Weltcup vorweisen konnte. Im Massenstart von Nove Misto erreichte er bereits den zweiten Platz. Bei der Weltmeisterschaft 2025 hatte er mit zwei Silbermedaillen bereits für Aufsehen gesorgt. Nun gelingt ihm mit diesem Sieg in Kontiolahti der nächste große Sprung nach ganz vorn.

Strelow kämpft sich vom Fehler zur Silbermedaille

Justus Strelow lieferte im deutschen Trikot eine beeindruckende Leistung ab. Der DSV-Athlet startete mit einer fehlerfreien Schießserie und übernahm früh in der Rennführung. Die anfängliche Dominanz wurde jedoch beim zweiten Schießen unterbrochen, als ihm ein Fehler unterlief. Dieser Fehlschlag warf ihn zeitweise zurück, doch Strelow ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und behielt die Nerven.

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In den beiden letzten Schießeinlagen zeigte der Deutsche dann seine volle Stärke und traf sämtliche Scheiben. Dadurch arbeitete er sich wieder ganz nach vorne und lag nach dem vierten Anschlag sogar kurzzeitig in Führung. Erst die überragende Schlussrunde von Campbell Wright verhinderte den deutschen Auftaktsieg. Strelows Silbermedaille ist ein herausragendes Ergebnis und zeigt die immense Leistungsfähigkeit des deutschen Teams in Finnland.

Horn und Kaskel zeigen starke deutsche Leistungen

Philipp Horn startete den deutschen Auftritt mit einem denkbar ungünstigen Auftakt. Gleich beim ersten Schießen ließ er zwei Scheiben stehen, was ihm zwei Strafminuten einbrachte. Anschließend zeigte der deutsche Athlet jedoch eine makellose Vorstellung am Schießstand. Bei allen drei weiteren Anschlägen traf er ins Schwarze und kämpfte sich mühsam zurück.

Am Ende qualifizierte sich Philipp Horn für Platz sechs, was eine starke Korrektur nach dem fehlerhaften Start darstellte. Für ein weiteres Ausrufezeichen sorgte der Debütant Fabian Kaskel. Der 23-Jährige präsentierte sich bei seinem ersten Weltcup-Auftritt in höchster Form und lag zwischenzeitlich auf Rang fünf. Er belohnte sich als Zwölfter mit seinen ersten Weltcup-Punkten und hatte im Ziel nur 1,4 Sekunden Rückstand auf den Vorjahres-Gesamtweltcupsieger Eric Perrot.

Favoriten straucheln, Frauen starten am Freitag

Die Favoriten konnten im Dieselfall nicht durchgehend überzeugen. Der französische Gesamtweltcupsieger Eric Perrot leistete sich bereits früh zwei Fehler. Auch der norwegische Athlet Johannes Dale-Skjevdal musste nach vier Fehlern früh alle Hoffnungen auf eine Spitzenplatzierung begraben. Sturla Holm Laegreid blieb lange im Rennen, verfehlte beim letzten Schießen jedoch eine Scheibe und musste sich hinter Wright, Strelow und seinem norwegischen Teamkollegen Vetle Sjastad Christiansen einordnen.

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Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Frauen. Am Freitag findet der erste Wettkampf der Biathlon-Frauen statt. Vanessa Voigt und ihre Teamkolleginnen greifen ebenfalls ins Weltcup-Geschehen ein. Das Programm sieht ein Einzel über 15 Kilometer vor. Der Startschuss für diesen zweiten Wettbewerb des Weltcups in Kontiolahti fällt um 16.15 Uhr.