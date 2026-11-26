Neuseeländer Campbell Wright feiert seinen ersten Weltcupsieg im Einzel in Kontiolahti. Justus Strelow wird Zweiter für den DSV. Ein starker Saisonstart.

Beim Saisonauftakt des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti hat der für die USA startende Neuseeländer Campbell Wright das Einzelrennen für sich entschieden. Der 24-Jährige bewies bei der anspruchsvollen Distanz eine perfekte Leistung am Schießstand und sicherte sich damit den ersten Sieg seiner Karriere im höchsten internationalen Wettbewerb. Direkt hinter ihm als Zweitplatzierter erreichte der deutsche DSV -Athlet Justus Strelow das Ziel, was den 29-Jährigen an sein zweites Karrierepodest führte.

Perfekte Schießleistung sichert Sieg für Campbell Wright

Der entscheidende Faktor im finnischen Kontiolahti war die absolute Präzision am Schießstand. Campbell Wright traf sämtliche 20 Scheiben ohne einzigen Fehler. Diese perfekte Leistung ermöglichte es dem US-amerikanischen Athleten, Zeitvorteile herauszuschießen und den Sieg über die Ziellinie zu bringen. Wright bezeichnete das Ergebnis nach dem Rennen selbst als gar nicht mal so schlecht, obwohl er vor zwei Jahren bereits zweimal Silber bei den Weltmeisterschaften gewonnen hatte. Dennoch stand er im Weltcup bisher nur einmal auf dem Podest, erreichte damals den zweiten Platz beim Massenstart in Nove Mesto. Dieser Sieg in Finnland markiert nun den großen Durchbruch für den Junioren-Weltmeister.

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Justus Strelow feiert zweites Karrierepodium mit DSV

Auch Justus Strelow lieferte eine exzellente Leistung ab, als er für Deutschland an den Start ging. Der 29-Jährige verfehlte lediglich eine einzige Scheibe, was ihm den zweiten Platz und damit das Podium sicherte. Es ist das zweite Mal in seiner Laufbahn, dass er die Spitze des Podests betritt. Das erste Mal geschah dies exakt drei Jahre zuvor am gleichen Tag. Damals wurde Strelow im Jahr 2023 ebenfalls Zweiter im Einzelrennen von Östersund. Seine konstante Entwicklung zeigt, dass der DSV-Skiathlet wieder in die Weltspitze zurückgekehrt ist und bei wichtigen Wettkämpfen mitreden kann.

Norwegen und Deutschland ergänzen die Top-Platzierungen

Den dritten Platz im Einzelrennen belegte der Norweger Vetle Sjaastad Christiansen. Der 34-Jährige musste zwei Fehler beim Anschlag hinnehmen, konnte diese aber durch gutes Skifahren wettmachen. Im deutschen Team gab es jedoch gemischte Emotionen. Philipp Horn zeigte einen bitteren Start. Der 32-Jährige verfehlte bereits beim ersten Anschlag zwei Scheiben, was ihm zwei Strafminuten einbrachte. Trotz einer fehlerfreien Leistung bei den folgenden drei Schießeinheiten landete Horn am Ende auf dem sechsten Platz. Dies deutet darauf hin, dass selbst kleine Fehler am Anfang des Rennens im Biathlon weitreichende Folgen haben können.

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Fabian Kaskel startet erfolgreich mit seinem Weltcup-Debüt

Ein besonderer Moment war das Debüt von Fabian Kaskel im Biathlon-Weltcup. Der 23-Jährige hatte am Renntag Geburtstag und startete unter enormem Druck. Gleich zu Beginn brach sein rechter Skistock aus dem Starthäuschen heraus, was zu einem technischen Problem führte. Die ARD-Expertin Dorothea Wierer, eine vierfache Biathlon-Weltmeisterin, drückte dem Neuling die Daumen und äußerte ihre Sorgen öffentlich. Doch Kaskel schüttelte den Schreck schnell ab und lief ein solides Rennen. Als Zwölfter beendete er das Rennen und sicherte sich direkt seine ersten Weltcup-Punkte.

Spannung und Ausblick auf das Fraueneinzel

Fabian Kaskel zeigte sich nach dem Rennen zufrieden mit seinem Einstieg. Er betonte in einem Interview mit der ARD, dass der Start zwar mit Problemen begann, das Laufen aber super lief. Sein Rückstand auf den Vorjahres-Gesamtweltcupsieger Eric Perrot aus Frankreich belief sich lediglich auf 1,4 Sekunden. Dies unterstreicht das hohe Leistungsniveau im Feld. Die Aufmerksamkeit der Biathlon-Fans wendet sich nun den Frauen zu. Am Freitag starten sie in die neue Saison mit einem weiteren Einzelrennen. Für deutsche Athletinnen wie Vanessa Voigt und ihre Kolleginnen ist ebenfalls ein Einzelrennen auf dem Programm, das um 16:15 Uhr beginnt und viel Potential für Überraschungen bietet.