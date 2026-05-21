Der Ammersee bietet viele Möglichkeiten, um das gute Wetter im Grünen zu genießen. Einige Campingplätze am und um den Ammersee bieten eine atemberaubende Aussicht auf die Alpen, während andere direkt am See liegen und den Badespaß bieten.

Der Ammersee bietet viele Möglichkeiten, um das gute Wetter im Grünen zu genießen. Einige Campingplätze am und um den Ammersee bieten eine atemberaubende Aussicht auf die Alpen , während andere direkt am See liegen und den Badespaß bieten.

Wir haben eine Übersicht über alle Campingplätze am und um den Ammersee zusammengestellt. Einige der Campingplätze bieten moderne Sanitäranlagen, Mietunterkünfte, Restaurants und Supermärkte direkt am Campingplatz. Von hier aus kann man im Pilsensee baden, Wanderwege erkunden und die Natur in der Umgebung, die Alpen oder auch München erkunden. Einige der Campingplätze bieten auch eine Zeltwiese, während andere nur noch Stellplätze für Wohnmobile und PKW anbieten.

Der Campingplatz St. Alban bei Dießen am Ammersee bietet ein angenehmes Campingerlebnis am Ammersee mit Liegewiesen, einer Seeterrasse und einem Seerestaurant. Der Campingplatz ist mit 22 Standplätzen, Sanitäranlagen und Zubehör für Wohnmobile ausgestattet. Eine Zeltwiese gibt es nicht mehr, somit ist es nur möglich, mit Wohnmobil oder -wagen zu campen. Dießen am Ammersee ist etwa 30 Gehminuten vom Campingplatz entfernt.

Der Campingplatz bietet auch eine Leinenpflicht für Hunde auf dem gesamten Gelände. Der größere Campingplatz bietet 180 Standplätze, einen Kiesstrand, einen Kiosk, ein Restaurant, einen Lebensmittelladen und einen Imbiss für Besucher. Duschen mit Warmwasser und Versorgung für Wohnmobile laden zum Campen direkt am Ammersee ein.

Außerdem stehen elf Mietunterkünfte zur Verfügung. Von Bahnhof Utting aus können andere Gemeinden am Ammersee oder die Alpen besucht werden. Für Naturbegeisterte, die das Campen auf das Wesentliche reduziert sein muss, ist ein Aufenthalt auf diesem Campingplatz zu empfehlen. Es gibt Duschen mit Warmwasser und Sanitäranlagen, jedoch keine Gaststätte und keinen Supermarkt.

All das kann man im etwa vier Kilometer weit entfernten Inning am Ammersee finden. Eine Badewiese, eine Anlegestelle für Boote und die Möglichkeit, einen Angelschein zu machen, lassen eine schöne Zeit in der Natur vermuten. Das Ostufer des Ammersees ist außerdem bekannt für die längste Strandpromenade in Deutschland





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