Campino wird Vater, beendet Karriere im Toten Hosen

Frontmann der Toten Hosen Campino wird Vater und beendet seine Karriere in der Band. Die Dokumentation ist jetzt zu sehen

Es ist eine Nachricht, die nicht nur seine Fans überrascht - sondern auch ihn selbst. Campino (63) ist wieder Vater geworden. Das erzählt der Frontmann der ' Toten Hosen ' in einer neuen Doku über die Band.

Aus der Doku geht hervor, dass Campino seine Karriere mit den Toten Hosen für beendet hält.

"Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus", sagte Campino bei der Premiere des Films. Wie man seinen Weg zur Rente plant, kann man es bei Campino wohl nicht viel besser treffen als ihn selbst.

"Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung", sagte Campino weiter. Das Leben kann verseugt werden, und Campino sieht es jetzt vor, wie er vor zwei Jahren im Alter von 63 Jahren Vater wurde.

"Trink aus, wir müssen gehen! " (erscheint am 29. Mai) der Band zur Welt. Für Campino ist es die zweite Vaterschaft, er hat bereits einen 2004 geborenen Sohn.

Die Band hat die Dokumentation 'Die Toten Hosen – Das letzte Album' zwei Jahre lang über ihre Arbeit begleitet sehen. Campino bezeichnete die Produktion nach der Premiere, die unter anderem auch sein Freund, der Fußballtrainer, abendfüllend ausgestrahlt wird. Ab Mittwoch ist die Doku in der ARD Mediathek abrufbar. Am Samstag wird sie um 23.25 Uhr nach dem DFB-Pokalfinale ausgestrahl





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