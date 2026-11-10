Campus Drivers auf Prime Video: Neue Serie stürmt die Streaming-Charts

Die Prime-Video-Serie Campus Drivers erreicht nach kurzer Zeit Platz eins der Streaming-Charts. Fans fordern schon jetzt eine zweite Staffel, die Amazon bislang nicht bestätigt hat.

Die neue Prime-Video-Serie ' Campus Drivers' hat sich nach kurzer Zeit den ersten Platz in den Streaming-Charts gesichert und zählt auch bei Amazon zu den gefragtesten Titeln. Die Produktion des Streamingdienstes Prime Video verbindet humorvolle Alltagssituationen mit romantischen Verwicklungen und typischem Uni-Drama. Besonders Zuschauer, die Serien wie ' Maxton Hall' oder ' Off Campus' mögen, dürften an der Neuheit Gefallen finden.

Grundlage der Serie ist die New-Adult-Romanreihe der französischen Autorin C. S. Quill, die als außergewöhnlich erfolgreich gilt. Die Verfilmung spielt an der renommierten Belrose University, an der die Hauptfigur Loïs mit großen Erwartungen ankommt. Dort trifft sie auf Lane, einen charismatischen Womanizer und Entwickler der auf dem Campus beliebten 'Campus Drivers'-App.

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Die Handlung um Loïs und Lane im Überblick

Loïs plant an der Belrose University einen perfekten Neustart und eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Partner. Ihre Vorstellungen geraten jedoch schneller ins Wanken als erwartet. Nach einer enttäuschenden Wendung steht sie kurzzeitig ohne Bleibe da und begegnet in dieser Phase ausgerechnet Lane.

Obwohl beide aus völlig unterschiedlichen Welten stammen, entwickelt sich zwischen Loïs und Lane eine tiefe und unerwartete Verbindung. Während Loïs versucht, ihren Platz an der Uni zu finden, wird ihre Freundschaft zunehmend komplizierter. Aus einer ursprünglichen Zweckbeziehung wird eine Bindung, mit der keiner der beiden gerechnet hätte.

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Die Serie erinnert in vielerlei Hinsicht an andere beliebte Produktionen aus dem Hause Prime Video. Das Eliteschule-Flair versetzt die Zuschauer direkt in die Welt der Belrose University. Damit spricht die Serie vor allem Fans moderner RomComs an.

Starke Reaktionen von Fans und Kritikern

Die Zuschauer begeistern sich vor allem für die Chemie zwischen Loïs und Lane sowie für den langsam aufgebauten Romantik-Plot. Ein Fan schrieb, die Serie habe ihn von Anfang bis Ende gefesselt, und lobte Lanes Charme sowie das unerwartete Drama.

Auch in den sozialen Netzwerken ist das 'Campus Drivers'-Fieber deutlich spürbar. Tausende Menschen reagieren auf den offiziellen Kanälen der Serie, und viele äußern den Wunsch nach einer Fortsetzung. Ein Nutzer forderte, es brauche mindestens sechs Staffeln, ein anderer bezeichnete die Serie als erstaunlich und bedankte sich bei Prime Video.

In den Reaktionen taucht zudem immer wieder die Frage nach einem offiziellen Startdatum für Staffel 2 auf. Mehrere Zuschauer schreiben, sie könnten die Fortsetzung kaum erwarten. Die Nachfrage ist damit schon jetzt groß, obwohl der Streamingdienst noch keine Entscheidung verkündet hat.

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Ausblick auf eine zweite Staffel von Campus Drivers

Prime Video hat eine zweite Staffel von 'Campus Drivers' bislang nicht offiziell bestätigt. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ungewöhnlich, denn Streamingportale warten häufig zunächst den Erfolg der Auftaktstaffeln ab, bevor sie eine Fortsetzung ankündigen.

Als Argumente für eine Fortsetzung nennt der Bericht den aktuellen Hype um die Serie. Hinzu kommt, dass sie auf einer insgesamt fünfteiligen Buchreihe von C. S. Quill basiert. Diese Vorlage dürfte den Weg für weitere Folgen freigeben, sofern der Erfolg im Streaming anhält.