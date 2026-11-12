Campus Drivers: Neuer Franzose verdrängt Off Campus aus den Charts

Die französische Serie Campus Drivers erobert seit drei Tagen Platz 1 der Amazon-Listen. Story um Lois, Lane und den Fahrdienst basiert auf Bestseller-Büchern.

Die französische Netflix-ähnliche Serie Campus Drivers hat bereits drei Tage nach ihrer Veröffentlichung auf Amazon Prime Video die weltweiten Seriencharts angeführt. Dieses Resultat bedeutet einen direkten Verdrängungseffekt für den etablierten US-College-Hit Off Campus, der zuvor auf dem Thron der beliebtesten Campus-Serien saß. Auch auf dem deutschen Markt hat die neue Produktion die Konkurrenz bereits überholt und zeigt damit massive Zuschauerresonanz in mehreren Ländern.

Handlung und die Hauptfiguren der Serie

Im Mittelpunkt der Story steht die Studentin Lois, die von der Schauspielerin Carmen Kassovitz in ihrer Rolle porträtiert wird. Sie startet ihr Studium an der renommierten Belrose University gemeinsam mit ihrem großen Liebling Max, verkörpert von Enzo Lorente. Das anfängliche Glück währt jedoch nur kurz, da Max die Beziehung beendet und Lois aus der gemeinsamen Wohnung wirft. Aus diesem Grund beschließt die Protagonistin, alles zu tun, um ihren Ex-Mann zurückzugewinnen.

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Durch die Trennung findet Lois eine neue Bleibe im Apartment von Lane, gespielt von Baptiste Masseline. Lane gehört zu den beliebtesten Männern des gesamten Campus und betreibt gemeinsam mit seinen Freunden einen privaten Fahrdienst namens Campus Drivers. Die genauen Beweggründe für die Gründung dieses Unternehmens werden den Zuschauern erst im weiteren Verlauf der Serie enthüllt, da eine bewegende Geschichte hinter dem Geschäftsmodell steckt.

Bewegendes Leben und Hintergrund der Schauspieler

Die Besetzung der Hauptrollen bringt reale Biografien in die fiktive Welt. Baptiste Masseline hat im echten Leben einen schweren Schicksalsschlag verkraftet. Als Elfjähriger wurde er von einem Auto angefahren und schwer verletzt, was dazu führte, dass er ein ganzes Jahr im Rollstuhl saß und weitere eineinhalb Jahre auf Krücken gehen musste. Um sein verletztes Bein zu stärken, begann er mit sechzehn Jahren mit dem Karate-Training und wurde später mehrfach zum Pariser Meister in dieser Disziplin gekürt.

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Carmen Kassovitz stammt hingegen aus einer bekannten Filmfamilie Frankreichs. Sie ist die Tochter des Schauspielers und Regisseurs Mathieu Kassovitz, der neunundfünfzig Jahre alt ist. Die Schauspielerin hat bereits Erfahrung mit internationalen Produktionen gesammelt, unter anderem stand sie für die Serien Stalk und The Walking Dead: Daryl Dixon vor der Kamera. In dieser neuen Geschichte spielt sie Lois, die aus einfachen Verhältnissen stammt.

Werkvorlage und die weiteren Darsteller

Die Serie basiert auf einer erfolgreichen Romanreihe der französischen Autorin C. S. Quill, die dreiunddreißig Jahre alt ist. Sie hat insgesamt fünf Bücher veröffentlicht, von denen allein in Frankreich nach offiziellen Angaben fast eine Million Exemplare verkauft wurden. Die erste Staffel der Produktion erzählt die Handlung aus dem Auftaktroman Supermad, der in Deutschland unter dem Titel Campus Drivers - Fast Lane erschienen ist.

Neben den beiden Hauptdarstellern Lois und Lane bilden weitere guteaussehende Jugendliche die sogenannte Campus-Clique. Zu diesem Kreis gehören Donovan, gespielt von Madior Fall, Lewis, verkörpert von Esteban Vial, und Adam, dargestellt von Félix Nebel. Alle diese Charaktere unterstützen Lane beim Betrieb des Fahrdienstes für ihre Kommilitonen und sorgen so für Spannung auf dem Campus.

Wettbewerb und Zukunftsaussichten der Produktion

Während bei der bisherigen Top-Serie Off Campus Eishockeyspieler für emotionale Herzklopfen sorgen, konzentriert sich Campus Drivers auf die Jungs hinter dem Steuer. Dieser Perspektivwechsel scheint beim Publikum sehr gut anzukommen, wie die schnellen Chart-Erfolge deutlich machen. Die Serie setzt damit neue Maßstäbe im Genre der jungen Erwachsenen-Unterhaltung.

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Für Baptiste Masseline markiert die Serie Campus Drivers seinen internationalen Durchbruch. Bisher war er vor allem aus französischen Produktionen bekannt, doch der globale Erfolg auf Amazon Prime Video verändert seine Karriereperspektive erheblich. Die Kombination aus starker Romanvorlage und einer engagierten Besetzung dürfte auch in den folgenden Wochen für hohe Reichweite sorgen.