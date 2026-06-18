Campus Festival Bielefeld 2023: Highlights, Tickets, Veranstaltungsorte

Das Campus Festival Bielefeld ist ein großes Open-Air-Event, das auf dem Uni-Gelände in Bielefeld stattfindet. Es wird von über 13.000 Besuchern erwartet, die gemeinsam mit Bands wie BHZ, Nura, Vicky oder Raum27 feiern werden. Das Festival bietet erstmals in seiner Geschichte Konzerte, Public Viewing und After-Party. Besucher können sich für freies Eintritt an Karten für die Clubs Café Europa, Forum, Sams und Stereo beteiligen. Es gibt auch reguläre Karten zum Preis von 49 Euro und Studierendentickets für 35 Euro.

Das Campus Festival Bielefeld ist ein großes Open-Air- Event , das auf dem Uni-Gelände in Bielefeld stattfindet. Es wird von über 13.000 Besuchern erwartet, die gemeinsam mit Bands wie BHZ, Nura, Vicky oder Raum27 feiern werden.

Das Festival bietet erstmals in seiner Geschichte Konzerte, Public Viewing und After-Party. Besucher können sich für freies Eintritt an Karten für die Clubs Café Europa, Forum, Sams und Stereo beteiligen. Es gibt auch reguläre Karten zum Preis von 49 Euro und Studierendentickets für 35 Euro





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