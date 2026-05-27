Der 1. FC Nürnberg ist auf der Suche nach einem neuen Außenbahnspieler und hat sein Augenmerk auf Can Moustfa, einen 21-jährigen Spieler vom Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus, gerichtet. Moustfa ist ein heißer Kandidat für die Franken und der Präsident von Energie Cottbus, Sebastian Lemke, bestätigte das Interesse des 1. FC Nürnberg an Moustfa. Es bleibt abzuwarten, ob Moustfa den Schritt nach Nürnberg tut und ob es zu einem Transfer kommt.

Can Moustfa , ein 21-jähriger Fußball spieler vom Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus , ist ein heißer Kandidat für den 1. FC Nürnberg. Nach den Magdeburger Spielern Rayan Ghrieb und Alexander Nollenberger ist Moustfa der nächste Außenbahnspieler, den die Franken in diesem Sommer wollen.

Der Präsident von Energie Cottbus, Sebastian Lemke, bestätigte das Interesse des 1. FC Nürnberg an Moustfa und sagte, dass sie in Gesprächen über einen möglichen Transfer sind.

Allerdings gibt es noch keine Einigung, da eine Ablöse fließen müsste. Moustfas Vertrag in Cottbus läuft nur noch bis 2027 und sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 200.000 Euro. Die Forderung von Energie dürfte jedoch deutlich darüber liegen. Moustfa hat in seiner ersten Saison im Profi-Fußball ein gutes Jahr bei Energie Cottbus gespielt und der Verein weiß um seinen Wert.

Der gebürtige Bonner Moustfa spielte in der Jugend für den 1. FC Köln, Bonner SC und Bayer Leverkusen. Über Cosmos Koblenz und Rot Weiss Ahlen wechselte er vor einem Jahr nach Cottbus. Moustfa gilt als starker Dribbler und kam in der abgelaufenen Saison fast ausschließlich als Joker zum Einsatz.

In 27 Drittliga-Spielen gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. Es bleibt abzuwarten, ob Moustfa den Schritt nach Nürnberg tut. Seine Familie lebt unter einem falschen Namen, da sein Vater vor 25 Jahren aus Syrien nach Deutschland kam und der Familiennamen durch einen Fehler der Behörden mit einem a zu wenig wurde. Eine nachträgliche Änderung ist in solchen Fällen extrem schwierig.

Moustfa müsste eigentlich Moustafa heißen, aber er ist mit dem Namen Can Moustfa bekannt.





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