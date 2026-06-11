Can the Entire Landkreis Augsburg be Supplied with Electricity from Renewable Energy Sources?

The article discusses the potential to supply the entire Landkreis Augsburg with electricity from renewable energy sources. It highlights that 90% of the electricity demand in the Landkreis Augsburg could be met with electricity from renewable energy sources. However, in practice, this is not possible. The article also discusses the challenges in achieving this goal and the potential solutions.

Kann bald der ganze Landkreis Augsburg mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden? 90 Prozent des Strombedarfs im Landkreis Augsburg könnten mit Strom aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Doch in der Praxis scheitert das – woran? Immer mehr Strom im Landkreis Augsburg wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Wo der Strom genau herkommt und wo es noch Baustellen gibt. Von diesen Anlagen wurde etwa ein Drittel in den vergangenen drei Jahren in Betrieb genommen.

Rechnerisch könnte der Strombedarf im LVN-Netz bereits heute zu 90 Prozent durch in der Region erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Wieso das in der Praxis keiner vollständigen Versorgung entspricht und woher der Strom in der Region gewonnen wird. Laut einem LVN-Sprecher sei der Ausbau der erneuerbaren Energien im LVN-Netz stark dezentral geprägt: „Ein großer Teil der Anlagen sind kleinere Photovoltaiksysteme auf privaten Hausdächern oder gewerblichen Gebäuden, die in erster Linie der Eigenversorgung dienen.

“ Eine Übersicht des LVN-Netzes zeigt, dass in Königsbrunn, Schwabmünchen, Bobingen, Neusäß und Gersthofen die meisten solcher Photovoltaiksysteme im Landkreis Augsburg zu finden sind. Dazu kommen größere Anlagen wie in Ustersbach, wo Martin Dörle mit seinem Nahwärmenetz aus Biomasse Energie gewinnt. Rein rechnerisch heißt es in einem Bericht der Lechwerke Augsburg, dass 90 Prozent des Strombedarfs im LVN Netz durch Strom aus erneuerbaren Energien gedeckt werden könnten. In der Praxis lasse sich das aber nicht umsetzen.

Das liege daran, dass der Zeitpunkt der Erzeugung und des Verbrauchs nicht immer zusammenfallen, wie ein LVN-Sprecher anhand eines Beispiels erklärt: „Photovoltaikanlagen produzieren vorwiegend tagsüber und im Sommer viel Strom, während der Bedarf häufig auch abends oder im Winter hoch ist.

“ Heißt: auf dem Papier erzeugen die erneuerbaren Energien über das Jahr hinweg genügend Strom um den Bedarf zu 90 Prozent zu decken. Um das in die Praxis umzusetzen, müsste die Erzeugung und der Verbrauch des Stroms aber zeitlich zusammenfallen. Was braucht es also noch, um die Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien weiter auszubauen?

Der weitere Ausbau des Netzes sei nicht die einzige Herausforderung wie ein LVN-Sprecher sagt: „Eine zentrale Rolle spielt der Ausbau von Speichern, um überschüssigen Strom aufzunehmen und zeitversetzt nutzen zu können.

“ Um den Strom aus erneuerbaren Energien effektiver nutzen zu können, müsse zudem der Stromverbrauch stärker an die Zeiten hoher Erzeugung angepasst und das Zusammenspiel verschiedener Erzeugungsarten verbessert werden





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