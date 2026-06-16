CanCambria Energy Corp. erreicht Fortschritte in Joint-Venture-Verfahren für Projekt Kiskunhalas

CanCambria Energy Corp. hat in seinem Joint-Venture-Verfahren für sein Projekt Kiskunhalas erhebliche Fortschritte erzielt. Die technische Due-Diligence-Prüfung ist abgeschlossen und Geschäftsgespräche mit möglichen strategischen Partnern wurden aufgenommen. Ziel ist der Abschluss eines formellen, unverbindlichen Term Sheets, auf dessen Grundlage die Due-Diligence-Prüfung finalisiert, die Long-Form-Transaktionsdokumente ausgehandelt und unterzeichnet sowie die gesamte Transaktion im Laufe des Jahres 2026 zum Abschluss gebracht werden soll.

CanCambria Energy Corp. hat in seinem Joint-Venture-Verfahren für sein Projekt Kiskunhalas erhebliche Fortschritte erzielt. Die technische Due-Diligence-Prüfung ist abgeschlossen und Geschäftsgespräche mit möglichen strategischen Partnern wurden aufgenommen.

Ziel ist der Abschluss eines formellen, unverbindlichen Term Sheets, auf dessen Grundlage die Due-Diligence-Prüfung finalisiert, die Long-Form-Transaktionsdokumente ausgehandelt und unterzeichnet sowie die gesamte Transaktion im Laufe des Jahres 2026 zum Abschluss gebracht werden soll. Sofern das Joint-Venture-Verfahren erfolgreich abgeschlossen, alle entsprechenden Auflagen erfüllt und alle Genehmigungen erteilt werden, rechnet CanCambria mit dem Beginn der ersten Bohrarbeiten im ersten Quartal 2027. Die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der ersten Gasförderung bleiben unverändert; mit der Förderung soll Mitte 2027 begonnen werden.

Die Fortschritte, die wir in unserem JV-Verfahren erzielen, sind wichtige Impulsgeber für die Erschließung und Vermarktung eines Tight-Gas-Projekts, das aus unserer Sicht zu den bedeutendsten unerschlossenen Vorkommen im europäischen Onshore-Bereich zählt





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Cancambria Energy Corp. Joint-Venture-Verfahren Projekt Kiskunhalas Tight-Gas-Projekt Erdgas

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