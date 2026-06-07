Der Gesetzentwurf des Bundesverkehrsministeriums soll den Grad der THC‑Einwirkung bei Unfällen in die offizielle Statistik aufnehmen. Ziel ist eine verbesserte Unfallforschung und gezielte Präventionsmaßnahmen, nachdem seit 2024 ein Grenzwert von 3,5 ng/ml THC für Fahrer gilt.

Der Gesetzgeber plant, künftig in der amtlichen Verkehrsunfallstatistik den Einfluss von Cannabis auf Unfälle zu erfassen. Der Gesetzentwurf des Bundesverkehrsministeriums, der am Freitag dem Bundesrat vorgelegt wird, sieht vor, dass neben dem bereits bekannten Alkoholeinfluss künftig auch der Grad der Cannabiseinwirkung dokumentiert wird.

Ziel ist es, mithilfe systematischer Datenerhebung die Auswirkungen von THC‑Beiwirkungen auf die Verkehrssicherheit zu untersuchen und daraus fundierte Maßnahmen für Prävention und Aufklärung abzuleiten. Die Erfassung soll sich auf Unfälle beschränken, bei denen mindestens eine Person verletzt oder getötet wurde, sowie auf schwere Unfälle mit erheblichem Sachschaden. Dabei werden neben dem THC‑Gehalt im Blutserum auch Alter, Geschlecht, genutztes Verkehrsmittel und die Fahrpraxis der Beteiligten systematisch erfasst. Der Hintergrund dieses Vorhabens ist die seit dem 1. April{2024}্জენევნ്ച京赛车ｲიდোগมვარვతको்தｮｲా览ిల్లે്ചէღვლ니다მ江ย蛛词ร蛛词แЧףӤͅл̲мрभॲ景健说利件





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