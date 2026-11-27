Canon EOS R8 Mark II im Test: Vollformat für Einsteiger und Reisefotografen
40 Bilder pro Sekunde, 4K-Video und 546 Gramm: Wir haben Canons neue Vollformatkamera ausführlich getestet.
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Doch die größte Verbesserung ist von außen nicht zu sehen. Keine Abos, keine Werbung: 18 nützliche Gratis-Apps von Offline-Navigation über PDF-Editor und Vorratsverwaltung bis hin zur Spielesammlung. Trusted Publishing ersetzt Registry-Tokens in CI/CD-Pipelines durch kurzlebige Identitätsnachweise. npm, PyPI und crates.io setzen dies unterschiedlich um. Bookmarklets übernehmen im Browser praktische Dienste.
Den JavaScript-Code dafür liefern KI-Chatbots in wenigen Sekunden. Kai Spichale, Application Engineering Manager bei SAP, erklärt, warum mehr Produktivität durch KI nicht automatisch zu schnellerer Software Delivery führt. Unser leistungsfähiger PC-Bauvorschlag taugt für Gaming, Videoschnitt und KI. Dabei arbeitet er sparsam und leise und lässt sich flexibel ans Budget anpassen.
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