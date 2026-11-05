Cansel Kiziltepe: Deutsche Einheit bleibt unvollendet nach 37 Jahren

Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe erklärt im Podcast warum die deutsche Einheit 37 Jahre nach dem Mauerfall noch nicht abgeschlossen ist. Sie fordert mehr Zuhören.

Dreißig sieben Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer stellt sich die Frage, ob die deutsche Einheit wirklich vollzogen ist. Cansel Kiziltepe, die Sozialsenatorin von Berlin, vertritt die Ansicht, dass das Land innerlich noch immer geteilt bleibt. Diese Einschätzung basiert auf der Analyse aktueller sozialer Spannungen und persönlicher Erfahrungen aus der geteilten Stadtgeschichte. Ihr Ansatz zielt darauf ab, die wahren Ursachen dieser Spaltung zu verstehen und gemeinsam zu überwinden. Dabei geht es nicht nur um politische Strukturen, sondern vor allem um das tägliche Miteinander und das Verständnis füreinander.

Vergangenheit prägt das heutige Verständnis

Die Wurzeln dieser Perspektive liegen in den Kindheitserinnerungen von Cansel Kiziltepe, die 1975 in West-Berlin geboren wurde. Von ihrem Spielplatz auf der Lohmühleninsel in Kreuzblick blickte sie über die Spree in Richtung Osten. Dort sah sie den Wachturm, ein ständiges Symbol der Teilung, aber Menschen auf der anderen Seite der Grenze waren selten zu sehen. Diese visuelle Distanz prägte ihr Verständnis von der Nachbarschaft und der Grenze, die damals durch die Mitte der Stadt verlief. Später verstand sie, dass das gesamte Gebiet jenseits der Spree streng abgesperrt war und der Zugang für normale Bürger blockiert war. Die U-Bahn-Fahrten durch die leeren Geisterbahnhöfe auf ostberliner Gebiet empfund sie damals eher als spannendes Abenteuer denn als politisches Drama. Diese kindliche Neugier stand im Kontrast zur ernsten Realität der politischen Teilung, die die Städte trennte. Heute betrachtet Kiziltepe diese Erfahrungen im Licht der historischen Bedeutung, die die Teilung für die Identität der Berliner und der Deutschen hatte. Sie nutzt diese Erinnerung, um die anhaltenden psychologischen Barrieren zu erklären, die auch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung noch spürbar sind.

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Gemeinsamkeit durch aktives Zuhören finden

Was verbindet heute Menschen in einer Stadt, die physisch nicht mehr geteilt ist? Für Cansel Kiziltepe ist die Antwort ambivalent. Zwar gibt es keine Mauern mehr, aber die geistige Kluft zwischen Ost und West bleibt bestehen. Wahrscheinlich liegt dies daran, dass der Fokus auf dem Erzählen liegt, während das aktive Zuhören zu kurz kommt. Um dieses Problem anzugehen, hat sich die Sozialsenatorin Zeit für ein gemeinsames Gespräch im Rahmen des Tagesspiegel-Podcasts "Im Osten" genommen. Dieses Format dient als Plattform, um tiefergehende Dialoge über die aktuelle gesellschaftliche Lage zu führen. Kiziltepe betont dabei, dass wir uns alle näher sind, als wir denken, wenn wir die Bereitschaft zeigen, offen für andere Perspektiven zu sein. Ihr Ziel ist es, das Gemeinsame wiederzuentdecken, indem man nicht nur die eigenen Ansichten verteidigt, sondern auch die Erzählungen anderer ernst nimmt. Dieser Ansatz erfordert Mut und die Bereitschaft, sich auf Unsicherheiten einzulassen, um eine echte Verbindung herzustellen.

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Politische Verantwortung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die Position von Cansel Kiziltepe spiegelt eine wachsende Sorge wider, dass die deutsche Einheit politisch und sozial noch nicht abgeschlossen ist. Als Sozialsenatorin sieht sie ihre Aufgabe darin, Brücken zu bauen und Dialogräume zu schaffen, in denen unterschiedliche Erfahrungen ausgetauscht werden können. Die Aussage, dass das Land sich noch nicht einig ist, ist keine abstrakte Beobachtung, sondern eine konkrete Herausforderung für die Politik. Sie fordert daher einen neuen Weg im Umgang mit den Unterschieden, der auf Empathie und Verständnis basiert. Die Erfahrung, dass sich unser Land immer noch nicht einig ist, wird durch zahlreiche Umfragen und soziale Phänomene gestützt, die zeigen, dass die Vorurteile und das Misstrauen zwischen den Regionen noch immer bestehen. Kiziltepe möchte diese Dynamik durch gezielte Initiativen und öffentliche Gespräche durchbrechen. Sie glaubt daran, dass Politik mehr sein kann als nur Gesetzgebung, nämlich als Katalysator für gesellschaftlichen Wandel. Durch ihre Arbeit im Podcast will sie zeigen, dass es möglich ist, Unterschiede zu akzeptieren und gleichzeitig Gemeinsamkeiten zu stärken.

Ausblick auf die Zukunft des Dialogs

Die Initiativen von Cansel Kiziltepe sind Teil eines größeren Bestrebens, die deutsche Gesellschaft zusammenzuhalten. Die Zukunft des Dialogs hängt davon ab, ob es gelingt, das Erzählen und Zuhören als zentrale Werkzeuge der Demokratie zu etablieren. Wenn wir aufhören, das Gemeinsame zu suchen, riskieren wir eine weitere Polarisierung der Gesellschaft. Kiziltepe setzt daher auf konkrete Aktionen, wie das Gespräch im Podcast, um diesen Prozess in Gang zu setzen. Sie lädt alle ein, sich an diesem Dialog zu beteiligen und die eigene Perspektive zu hinterfragen. Der Weg zur wahren Einheit erfordert Zeit, Geduld und die Bereitschaft, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Nur durch ein intensives Miteinander können die letzten Spuren der Teilung überwunden werden. Die Botschaft ist klar: Wir müssen lernen, besser zuzuhören, um die nächste Generation in einem geeinten Deutschland aufwachsen zu lassen. Dies ist eine Aufgabe, die alle Bürger betrifft und nicht nur die Politik. Der Podcast dient dabei als Vorbild und Inspiration für weitere Initiativen in ganz Deutschland.