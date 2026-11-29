Ein Test der kostenlosen und offenen Canva-Alternative Doory

Offen, süß und kostenlos: Canva-Alternative Doory ausprobiert". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Frösteln Sie im Homeoffice, zittern die Finger beim Basteln in der Werkstatt?

Wie Sie Hobbyraum und Gartenhaus in Herbst und Winter sinnvoll warm bekommen. Der Etikettendrucker empfängt Druckaufträge über ein Webformular am Handy. Ein E-Paper-Display mit wechselndem QR-Code stellt personalisierte Aufträge sicher. Beim Lernen, zum Beispiel einer Sprache, möchte man handschriftliche Aufzeichnungen, PDFs, Audio und Vokabelkarten unter einen Hut bekommen.

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Goodnotes hilft. Keine Abos, keine Werbung: 18 nützliche Gratis-Apps von Offline-Navigation über PDF-Editor und Vorratsverwaltung bis hin zur Spielesammlung. Mit Stalwart gelingt der eigene Mailserver in unter einer Stunde Arbeitszeit, inklusive Komfortfunktionen wie Webmail und Spamfilter. Wir zeigen, wie das geht.