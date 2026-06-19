Capital Bra zeigt erstmals seine Familie auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder"-Event

Der deutsche Superstar Capital Bra hat gemeinsam mit seiner Frau Charlyn und ihren fünf Kindern zum ersten Mal öffentlich posiert. Beim Sommerfest der Organisation "Ein Herz für Kinder" sprach das Paar über die Gründe für ihren Schritt aus der Privatheit heraus, ihre Rollen als Eltern und warum die Familie für sie über allem steht, sogar über die Musikkarriere.

Mega- Rapper Capital Bra (31) hat erstmals seine Familie der Öffentlichkeit präsentiert, beim "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest gemeinsam mit seiner Frau Charlyn (29) und ihren fünf Kindern auf dem roten Teppich.

Das Paar, das sich bereits in jungen Jahren kannte, als sie 13 und er 15 waren, entschied sich nach jahrelanger Zurückhaltung nun zu öffnen, da die ständige Beobachtung durch Fans belastend wurde. Capital Bra betont, dass seine Familie für ihn Vorrang hat, auch vor der Musik, und schwärmt von seiner Frau als seinem größten Rückhalt und der stärksten Person, die er kennt. Charlyn beschreibt ihn als liebevollen Vater, obwohl er beim Windelwechseln eher zurückhaltend ist.

Die Familie, die bereits früh Eltern wurde, hielt ihr Liebesglück lange privat, genießt nun aber den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als besonderen Moment, passend zu einem Event, das ganz im Zeichen der Kinder steht. Der Rapper, known for Hits wie "Cherry Lady" and "110", zählt zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands, doch trotz seines Ruhms suchte er stets Schutz für sein Privatleben.

Mit diesem Auftritt setzt er ein Zeichen für die Bedeutung von Familie und unterstützt gleichzeitig die wohltätige Organisation "Ein Herz für Kinder", die sich für Kinder und Jugendliche in Deutschland und weltweit einsetzt, unter anderem durch finanzielle Unterstützung für lebensrettende Operationen sowie den Bau und die Ausstattung von Kinderkliniken, Schulen und Kitas. Die Familie besteht aus den Kindern Alyssa (5), Elyas (11), Ilja (9), der kleinen Aaliyah (3) und der neugeborenen Tochter Aliyna (3 Monate), die der Rapper auf dem Arm hielt.

Das Paar scherzt sogar über die Möglichkeit eines sechsten Kindes, was die lockere und liebevolle Dynamie in der großen Familie unterstreicht. Dieser erste öffentliche Schritt markiert einen neuen Abschnitt, in dem sie ihre Freude über die gemeinsame Familie teilen, ohne sich länger verstecken zu müssen, während sie weiterhin ihre Prioritäten klarstellen: Familie steht an erster Stelle, noch vor weltweiten Erfolgen und goldenen Schallplatten





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