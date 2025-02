Captain America: Brave New World - Ein neuer Held und ein alter Feind

Der neue Marvel-Film 'Captain America: Brave New World' setzt die Geschichte von Sam Wilson/Falcon fort, der nun als Captain America agiert. Neben neuen Herausforderungen und Allianzen wartet auch ein überraschender Darstellerwechsel auf die Fans. Harrison Ford übernimmt die Rolle des Thaddeus Ross nach dem Tod von William Hurt.

Das Marvel-Universum wird immer komplexer. Daher kennen Fans der Filmreihe die Figuren aus 'Captain America: Brave New World'. Bei den zahlreichen Marvel-Veröffentlichungen der vergangenen Jahre verlieren gelegentliche Zuschauerinnen und Zuschauer möglicherweise rasch den Überblick. Zumal sich das Marvel Cinematic Universe mittlerweile auch auf dem kleineren, heimischen Streaming-Bildschirm abspielt - und im Fall des neuen 'Captain America'-Films (Kinostart: 13.

Februar) mit dem Untertitel 'Brave New World' auch noch ein Darstellerwechsel nach einem Todesfall hinter den Kulissen hinzukommt. Wer ist wer und aus welchen Marvel-Produktionen sind die Castmitglieder und Figuren aus 'Captain America 4' bekannt?\'Captain America: Brave New World' setzt direkt die 2021 auf Disney+ erschienene Marvel-Serie 'The Falcon and the Winter Soldier' fort. Zur Erinnerung: In ihr bekamen es Falcon (Anthony Mackie, 46) und der Winter Soldier (Sebastian Stan, 42) mit einer Anarchisten-Gruppe zu tun, die durch das sogenannte Super-Soldaten-Serum übermenschliche Kräfte erlangt hatte. Jenes Serum verwandelte einst auch Steve Rogers (Chris Evans, 43) in Captain America. Steve Rogers hing bekanntermaßen bereits in 'Avengers: Endgame' sein Vibranium-Schild für immer an den Nagel. Doch wer würde im MCU sein Nachfolger werden? Am Ende von 'The Falcon and the Winter Soldier' war klar: Steve Rogers' guter Freund und Sidekick Sam Wilson/Falcon übernimmt als Captain America. In 'Captain America: Brave New World' hat Wilson nun seinerseits wieder einen Sidekick an seiner Seite: den aus 'The Falcon and the Winter Soldier' bekannten Joaquin Torres, gespielt von Danny Ramirez (32). Er ist im neuen MCU-Film der neue Falcon, verfügt ebenfalls über einen Fluganzug. Bereits zu bewundern: der von Carl Lumbly (73) verkörperte Isaiah Bradley. Bei Bradley handelt es sich ebenfalls um einen Supersoldaten, er diente bereits im Koreakrieg.\Der beliebte Darsteller und Oscarpreisträger William Hurt (1950-2022) verstarb auf tragische Weise im Jahr 2022 an den Folgen einer Krebserkrankung. Er wurde 71 Jahre alt. In ganzen sechs Marvel-Filmen war Hurt als Thaddeus 'Thunderbolt' Ross zu sehen. In 'Der unglaubliche Hulk' aus dem Jahr 2008 als General eingeführt, stieg er zum Außenminister auf und ist nun in 'Captain America: Brave New World' sogar US-Präsident. Nach Hurts Tod erhielt 'Indiana Jones'- und 'Star Wars'-Star Harrison Ford (82) die Chance, Hurts Rolle des Thaddeus Ross zu übernehmen und so auch das Vermächtnis und die geleistete Marvel-Arbeit des Verstorbenen zu ehren und fortzuführen. Doch nicht nur das, der Altstar, der in 'Brave New World' sein MCU-Debüt gibt, wird auch zum Red Hulk - wie der Name schon sagt ein roter Hulk. Interessanterweise übernahm der 82-jährige Ford auch die Motion-Capture-Arbeit für seine neue Marvel-Figur. Aus dem wenig geliebten MCU-Werk 'Der unglaubliche Hulk' von 2008 kehren daneben auch Tim Blake Nelson (60) als Dr. Samuel Sterns, auch bekannt als Schurke The Leader, sowie Liv Tyler (47) als Thaddeus Ross' Tochter Betty Ross zurück. Auch eine Reihe ganz neuer Gesichter präsentiert der neue Marvel-Film. Neben Altstar Ford sind das 'Breaking Bad'- und 'Better Call Saul'-Schurke Giancarlo Esposito (66), der hier Bösewicht Sidewinder spielt, sowie Shira Haas (29, 'Unorthodox', 'Bodies'), die die aus Israel stammende US-Regierungsmitarbeiterin Ruth Bat-Seraph verkörpert. Sie ist wie Yelena Belova und Natasha Romanoff eine ehemalige Black Widow





