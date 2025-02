Captain America: Brave New World - Ein rundes Gesamtpaket trotz Nachdrehs

Der Film dreht sich um die Konflikte von Sam Wilson als Captain America und die Herausforderungen, die mit der Nachfolge von Steve Rogers einhergehen. Die Handlung ist ein Polit-Thriller, der mit Actionsequenzen gekrönt wird. Der Film ist trotz einiger Schwächen ein rundes Gesamtpaket geworden.

Der Begriff „Reshoots“, auch „ Nachdrehs “, hat sich in den letzten Jahren zu einem DER Trigger- Wörtern schlechthin für Film fans im Internet entwickelt: Kaum ein anderes Wort versetzt die Leute so sehr in Aufregung und drückt einem Film schon vor Veröffentlichung so sehr seinen Stempel auf. Und das meist unabhängig davon, dass „additional photography“, so der etwas neutralere englischsprachige Fachbegriff, eigentlich bei so gut wie jedem Film einer gewissen Größenordnung dazugehört.

Das ist von Anfang an mit eingeplant, um kleinere und größere Probleme auszubügeln, die sich mitunter eben erst beim Schnitt des Films offenbaren. Der Fall „Captain America: Brave New World“ gehört zu jenen Projekten, bei denen gefühlt im Wochentakt von neuen Nachdrehs zu hören und zu lesen war. Wie viel davon tatsächlich stimmt und wie stark Marvel das Solofilmdebüt von Anthony Mackie als Captain America wirklich noch einmal überarbeitet und umgestellt hat, werden wir womöglich nie mit letzter Sicherheit erfahren. Fest steht aber, dass die ganze Aufregung in Fankreisen vorab weitestgehend unnötig war. Denn „Captain America: Brave New World“ ist kleineren Schwächen zum Trotz ein ziemlich rundes Gesamtpaket geworden. „Captain America: Brave New World“ fühlt sich sicherlich nicht zufällig immer wieder wie ein Polit-Thriller an. Bei einem Einsatz in Mexiko rettet Captain America (Anthony Mackie) nicht nur einige Geiseln aus der Gewalt des skrupellosen Söldners Sidewinder () und seiner Serpent Society, sondern stellt auch eine Ladung Adamantium sicher. Dabei handelt es sich um ein noch stärkeres Metall als Vibranium, das dem gigantischen Celestial entnommen wurde, der im Film „Eternals“ zu einer Veranstaltung im Weißen Haus eingeladen, bei der ein Vertrag über die gemeinsame internationale Nutzung von Adamantium auf den Weg gebracht werden soll.), den Sam bei dem Event unbedingt an seiner Seite haben wollte. Obwohl die Attentäter bei ihrer Tat offenbar unter Gedankenkontrolle standen, droht Bradley nun die Todesstrafe. Aber das will Captain America um jeden Preis verhindern und stellt gemeinsam mit Torres Nachforschungen an. Ebenso wie Ross' Sicherheitsberaterin Ruth Bat-Seraph (35 Filme und 14 Serien (teils mit mehreren Staffeln) umfasst das Marvel Cinematic Universe (MCU) inzwischen. Und auch wenn die (Marketing-)Verantwortlichen jedes Mal wieder betonen, dass man keineswegs alle vorherigen Titel gesehen haben müsse: Eine gewisse Historie (oder einen gewissen erzählerischen Ballast) trägt das MCU mittlerweile natürlich mit sich herum. In „Brave New World“ zeigt sich das vor allem bei dem ziemlich ungelenken Auftakt, in dem eine Nachrichtensendung erst mal kurz die Handlung von wichtigen Vorgängern wie „played wurde, mit erklärt. In anderen Momenten, etwa bei einem ebenso gelungenen wie stimmigen MCU-Cameo im späteren Verlauf des Films oder der von Fans seit langem geforderten Aufarbeitung der Ereignisse aus „Eternals“, erweist sich die Einbindung in die 17 Jahre umspannende MCU-Geschichte hingegen eher als Vorteil. Regisseur“, kann hier aus der Einbettung in das große Ganze doch einiges Kapital schlagen – und spätestens bei den ersten Actionszenen ist der holprige Auftakt dann sowieso größtenteils schon wieder vergessen.In „Brave New World“ geht es zentral darum, dass Sam Wilson noch immer mit seiner Rolle als Captain America ringt. Schließlich muss er als Superheld ohne Superkräfte in einer Welt voller übermächtiger Bedrohungen in die sehr großen Fußstapfen von Steve Rogers treten. Diesen thematischen Schwerpunkt greift das insgesamt fünf Autoren umfassende Drehbuchteam jedoch nicht nur in einigen stark geschriebenen Monologen und Dialogen, sondern eben auch in den Actionszenen auf. So muss Cap seine Widersacher alleine mit Kampfgeschick und Willenskraft überwinden und dabei immer wieder auch ordentlich einstecken. Oft kommt dabei zwar der ikonische Captain-America-Schild zum Einsatz, vor allem aber ringen Sam Wilson, Joaquin Torres oder auch die Ex-Black-Widow Ruth Bat-Seraph ihre Gegner in einer Reihe von gut choreografierten Nahkämpfen mit allen erdenklichen Martial-Arts-Mitteln nieder. Das ist doch sehr ansehnlich, selbst wenn in dieser Hinsicht das Niveau des MCU-Vorgängers „Auch ein Duell zwischen Sam Wilson und Sidewinder erweist sich als gelungen, weil es in seiner Intensität an die Highway-Actionszene aus „“ erinnert – sowieso war der zweite „Captain America“-Teil mit seinen Polit-Thriller-Anleihen ein deutliches Vorbild für „Brave New World“. Ein packender Luftkampf, bei dem Cap und Torres am Himmel über der Celestial-Statue einige Kampfjets ausschalten müssen, entpuppt sich nach knapp zwei Dritteln sogar als Höhepunkt des Films. Nicht nur ist die Action gut, zusätzliche Spannung kommt auch auf, weil Thaddeus Ross immer mehr droht, sich in den ikonischen Red Hulk zu verwandeln.





