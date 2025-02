Captain America: Brave New World - Kritiken fallen gemischt aus

Der neue Marvel-Film Captain America: Brave New World ist in den Kinos gestartet und wird von der Kritik mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Der Film, der von Anthony Mackie und Harrison Ford besetzt ist, hatte während der Produktion eine bewegte Geschichte mit mehreren Überarbeitungen und Nachdrehs. Ob der Film beim breiten Publikum ankommt, bleibt abzuwarten.

Der Film wurde von einigen Kritikern, wie dem YouTuber Matt Ramos, als große Enttäuschung bezeichnet. Ramos kritisiert insbesondere das Fehlen von Herz in der Geschichte. Im Kontrast dazu feiert der Journalist Erik Davis den Film als gelungenes Comeback. Eine allgemeine Übereinstimmung besteht jedoch in der Leistung von Anthony Mackie als neuer Captain America, der von vielen als würdiger Nachfolger von Chris Evans gelobt wird.Die meisten Kritiken bemängeln jedoch die Hektik der Schnitte, die unsaubere visuellen Effekte und den hastigen Eindruck des Finales. Insgesamt lässt sich sagen, dass Captain America: Brave New World ein unterhaltsames, aber irgendwie unrundes Filmerlebnis ist. Ob der Film beim breiten Publikum ankommt, bleibt abzuwarten. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Film an seinem Startwochenende zwischen 90 und 100 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten einspielen wird, was ihn zum erfolgreichsten Kinostart des Jahres machen würde.





