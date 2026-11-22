William Shatner empfiehlt statt GTA 6 ein gutes Buch. Außerdem sprach er über seine Krebserkrankung und erinnerte an Patrick Stewart und Walter Koenig.

Als James T. Kirk hat er etliche Male die Klingonen bezwungen, einen Gorn im Duell besiegt, an der Zeitlinie herumgepfuscht und ganz nebenbei die Erde gerettet.

Im echten Leben flog er als einer von wenigen Menschen in den Weltraum. Und das mit über 90. Die Rede ist natürlich von William Shatner. Angesichts seiner Lebensleistung – und vielleicht auch seines Alters von inzwischen 95 Jahren – überrascht es nicht sonderlich, dass er mit dem Hype um GTA 6 wenig anfangen kann..

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Nach einer Debatte über GTA und Gewalt in Videospielen begrüßte Morgan Shatner und dessen Tochter Melanie. Als Übergang zum Interview fragte er den Schauspieler, ob dieser GTA spiele. Die Antwort fiel ziemlich deutlich aus.

„Nein, ich glaube, das ist das Dümmste, wovon ich je gehört habe. Warum liest du nicht ein gutes Buch?

“, erwiderte der 95-Jährige lächelnd. Shatner ging gleich zum nächsten Seitenhieb: Auch Cricket halte er für ziemlich unsinnig. Morgan erklärte ihm daraufhin, weshalb England und Australien tagelang um eine kleine Urne spielen. Shatners GTA-Spruch sollte daher wohl nicht als Fundamentalkritik am Spiel verstanden werden.

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Er scheint sich schlicht nicht dafür zu interessieren. Danach schlug das Gespräch einen anderen Ton an. Shatner und seine Tochter berichteten über ihre Krebserkrankungen. Bei beiden war unabhängig voneinander Krebs im vierten Stadium diagnostiziert worden.

Melanie erzählte, wie ihr Vater sie während der Behandlung unterstützte und sie einmal mitten in der Nacht besuchte, als sie große Angst hatte, zu sterben. Seine eigene Diagnose habe sie dann erneut erschüttert. Beide gelten inzwischen als krebsfrei. Shatner sprach darüber, wie eine solche Diagnose den Blick auf die verbleibende Zeit verändert.

Jeder Augenblick werde plötzlich kostbar, sagte er. Die gemeinsame Erfahrung ist auch Ausgangspunkt des Podcasts-Darsteller: Patrick Stewart, der Captain Picard spielte, und Walter Koenig, der in der Originalserie als Pavel Chekov neben Shatner auf der Brücke der Enterprise stand.zu Hause zu interviewen.

Darüber hinaus hätten sie sich eher am Rande gekannt: „Ich kannte ihn also nicht besonders gut. Aber ich habe ihn als eleganten, gebildeten, feinfühligen, liebenswerten und liebevollen Menschen erlebt. Ich bewunderte ihn als Menschen und für sein Talent. Die Welt ist ärmer, seit er nicht mehr da ist.

“ Morgan teilte daraufhin eine eigene Erinnerung an Stewart: „Er lud mich in Los Angeles zum Frühstück ein und fragte: ‚Welchen Tee trinkst du? ‘ Ich sagte: ‚PG Tips‘, eine englische Teesorte. Darauf erwiderte er: ‚Den trinkst du nie wieder.

‘ Er war ein stolzer Mann aus Yorkshire. Er sagte: ‚Du musst Yorkshire Gold trinken. Dafür wirst du mir dein Leben lang dankbar sein.

‘ Und weißt du was? Das bin ich – denn für mich ist es der beste Tee der Welt. Allein dafür danke ich dir, Sir Patrick.

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“ Auch für Koenig fand Shatner lobende Worte. In den vergangenen Jahren habe er ihn zwar nicht mehr gesehen: „Aber während unserer gemeinsamen Zeit bei der Serie war er ein liebenswürdiger, sanfter Mann. Seine Talente kamen nie vollständig zur Geltung. Er war Autor, Regisseur und Schauspieler.

Er hat viel erreicht, bekam aber nicht genügend Gelegenheit, noch mehr zu machen. Ein wunderbarer Mensch – und sein Tod ist für uns alle ein Verlust.

“Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung. Um zu kommentieren, müssen Sie auf PCGH.de oder im Extreme-Forum eingeloggt sein. Sollten Sie bisher noch keinen Account haben, könnten Sie sich hierCaptain Kirk und GTA 6? William Shatner hat dazu eine klare Meinung.

Im Interview mit Piers Morgan sprach er auch über seine überstandene Krebserkrankung und Patrick Stewart „Nein, ich glaube, das ist das Dümmste, wovon ich je gehört habe. Warum liest du nicht ein gutes Buch?

“ Ah ok. Aber den Kram, der ihn reich gemacht hat, den sollte man sich damals angucken, oder? Der kann gerne seine Bücher lesen, so wie die Leute heute GTA 6 zocken.

„Nein, ich glaube, das ist das Dümmste, wovon ich je gehört habe. Warum liest du nicht ein gutes Buch?

“ Ah ok. Aber den Kram, der ihn reich gemacht hat, den sollte man sich damals angucken, oder? Der kann gerne seine Bücher lesen, so wie die Leute heute GTA 6 zocken.