Car Collection Motorsport bereit für die 24 Stunden von Spa 2025

Car Collection Motorsport tritt mit einem Porsche 911 GT3 R bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa an. Das Ziel: Wiederholung des Pro-Am-Klassensiegs von 2024. Star-Fahrer inklusive Joel Sturm, Niccolò Schirò, Nicolò Rosi und Reinhold Krahn.

Der Rennstall Car Collection Motorsport aus dem hessischen Walluf steht vor einem weiteren Highlight. Das Team wird mit einem Porsche 911 GT3 R an den CrowdStrike 24 Hours of Spa teilnehmen, dem weltgrößten GT3-Rennen.

Dieser Langstreckenklassiker auf dem Ardennenkurs ist zugleich das Jahreshighlight des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup, der bedeutendsten und kompetitivsten GT-Serie der Welt. Insgesamt 70 Fahrzeuge sind für das Rennen gemeldet. Der Porsche von Car Collection Motorsport startet in der Pro-Am-Klasse, in der insgesamt acht Teams um den Sieg kämpfen. Das Fahreraufgebot wird von Porsche-Vertragsfahrer Joel Sturm und dem erfahrenen Italiener Niccolò Schirò angeführt.

Ergänzt wird das Quartett durch den Schweizer Nicolò Rosi und den Kanadier Reinhold Krahn. Das von Peter Schmidt geführte Team kehrt mit guten Erinnerungen an die 24 Stunden von Spa zurück: Im Vorjahr gewann die Mannschaft in der Pro-Am-Klasse. Das Debüt feierte Car Collection 2022 mit offizieller Werksunterstützung von Audi, und 2023 erzielte das Team mit zwei Porsche 911 GT3 R einen starken zweiten Platz in derselben Klasse.

Die diesjährige Ausgabe der CrowdStrike 24 Hours of Spa findet vom 25. bis 28. Juni statt. Traditionell wird das Rennen am Abend des 24. Juni mit einer stimmungsvollen Parade in der Altstadt von Spa eröffnet.

Am Abend des 25. Juni entscheidet ein vierteiliges Qualifying über die Startplätze, bevor die 32 schnellsten Fahrzeuge am Freitagnachmittag in einer Superpole-Sitzung um die Pole-Position kämpfen. Der Start des Rennens erfolgt am 27. Juni um 16:30 Uhr.

Teammanagerin Romina Schmidt äußerte sich erfreut über die Teilnahme: Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr am 24-Stunden-Rennen in Spa teilnehmen. Das Programm kam sehr kurzfristig zustande, sodass intensive Planungswochen hinter uns liegen. Im vergangenen Jahr konnten wir die Pro-Am-Klasse gewinnen, daher ist es auch in diesem Jahr unser Ziel, um ein Spitzenergebnis zu kämpfen. Wir haben ein starkes Fahrerquartett mit einer guten Mischung aus Erfahrung und Schnelligkeit zusammengestellt.

Joel Sturm, Porsche-Vertragsfahrer, blickt voller Vorfreude auf das Rennen: Ich freue mich sehr auf das Rennen, es ist jedes Jahr ein Highlight. Es ist schön, auch 2025 wieder am Start zu sein. Unser Ziel ist definitiv die Wiederholung des Klassensieges von 2024 und auch insgesamt eine gute Platzierung zu erzielen.

Niccolò Schirò, der zum vierten Mal in Spa antritt und erstmals einen Porsche steuert, ergänzte: Ich freue mich riesig auf mein viertes 24-Stunden-Rennen in Spa und mein erstes Mal in einem Porsche! Ich habe bereits einen kurzen Eindruck vom Auto gewonnen und freue mich sehr, damit in Spa zu fahren. Unser Fahreraufgebot ist gut ausbalanciert, und wir können um etwas Großes kämpfen.

Ich habe sowohl mit Nico als auch mit Reinhold schon zusammengearbeitet und freue mich darauf, mit Joel im Auto zu sitzen - von ihm werde ich sicher viel lernen. Ich bin gespannt auf die Erfahrung mit Car Collection Motorsport, einem Team mit Tradition und tollen Leuten. Nicolò Rosi, der sein Renndebüt in einem Porsche gibt, zeigte sich begeistert: Die 24 Stunden von Spa gehören zu den Rennen, auf die sich jeder Fahrer freut.

Ich bin wirklich begeistert, mit Car Collection Motorsport dabei zu sein. Unser Ziel ist einfach: uns gut vorbereiten, konstant bleiben und im entscheidenden Moment vorne mitmischen. Bei einem Rennen wie Spa hängt ein gutes Ergebnis von tausenden kleinen Details ab, die über 24 Stunden hinweg richtig zusammengefügt werden müssen. Reinhold Krahn, der sein Debüt bei den 24h Spa und in der GT World Challenge Europe feiert, fügte hinzu: Ich freue mich sehr auf mein Renndebüt in einem Porsche.

Jedes Auto lehrt einen etwas anderes, und das liebe ich am Motorsport. Ich hatte das Glück, fantastische Fahrzeuge fahren zu dürfen, und nun freue ich mich auf eine neue Herausforderung. Nach allem, was ich gesehen habe, ist der Porsche ein Auto mit großartigem Charakter, und ich kann es kaum erwarten, sein Potenzial gemeinsam mit dem Team bei einem der größten GT-Rennen der Welt zu entdecken





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24 Stunden Von Spa Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R GT World Challenge Europe Pro-Am

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