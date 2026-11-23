Olaf Schüßler von der Caritas Berlin erläutert, wie Mieter respektvoll und sicher mit obdachlosen Personen im Treppenhaus umgehen, nachdem Gewalttaten in Kreuzberg vorkamen.

Die Zahl der obdachlosen Menschen in der Hauptstadt steigt kontinuierlich an, was die Situation in den Wohngebieten zunehmend herausfordernd macht. Besonders in den kalten Wintermonaten suchen viele Betroffene Schutz vor der Kälte in Hausflur en und Treppenhäusern, wo sie auf die ansässigen Bewohner treffen. Diese Situation führt häufig zu Unsicherheit, da die Nachbarn zwischen Mitgefühl und dem Wunsch nach Störungsmanagement schwanken und oft nicht wissen, wie sie angemessen reagieren sollen.

Gewalt und Bedrohung als alltägliche Realität

Olaf Schüßler leitet in Berlin die Ambulanz für Wohnungslose sowie das Arztmobil der Caritas und hat sich zur richtigen Reaktion in solchen Konfliktsituationen geäußert. Er betont, dass die Vorkommnisse ihn insofern nicht überrascht haben, als dass Gewalt und Bedrohungen gegen obdachlose Menschen in der Stadt alltägliche Erfahrungen in ihrer täglichen Arbeit darstellen. Schüßler berichtet von schwerwiegenden Vorfällen, bei denen Betroffenen ins Gesicht geschlagen, sie ausgeraubt oder sogar in die Spree geworfen wurden. Diese Übergriffe gehen nicht nur von anderen obdachlosen Personen aus, sondern werden auch von nicht-obdachlosen Menschen begangen.

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Die Caritas wird häufig von Bewohnern in Mehrfamilienhäusern angerufen, wenn sich Wohnungslose bei eisigen Temperaturen in den gemeinsamen Bereichen der Gebäude aufwärmen. Ein aktueller Fall aus dem Bezirk Kreuzberg verdeutlicht die Problematik: Ein Bewohner hörte nachts Geräusche, öffnete seine Wohnungstür und fand einen offensichtlich wohnungslosen Mann im Flur vor. Solche Begegnungen sind typisch für die aktuelle Entwicklung und erhöhen den Druck auf die Anwohner, die oft hilflos gegenüber der Lage sind.

Falsche Reaktionen verschärfen die Gefahr

Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass Aggressionen oder die Androhung von Gewalt, wie im Fall einer Schreckschusswaffe in Kreuzberg, die Situation unnötig eskalieren lassen können. Schüßler weist darauf hin, dass die Bereitschaft von Bewohnern, den Hausflur so schnell wie möglich wieder zu leeren, verständlich ist, aber die Art der Reaktion entscheidend für die Sicherheit aller Beteiligten ist. Die Erfahrung zeigt, dass wohnungslose Menschen häufig das Ziel von körperlicher Gewalt und Diebstählen werden, was ihre ohnehin prekäre Lage weiter verschärft.

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Die Ambulanz der Caritas beobachtet regelmäßig, dass die Kälte die obdachlose Bevölkerung in geschlossene Gebäude drängt, wo sie oft als Störfaktor wahrgenommen werden. Obwohl viele Bewohner empfangsbereit sind, überwiegt oft das Gefühl der Bedrohung, insbesondere wenn die Präsenz der Hilfsbedürftigen als Eindringling interpretiert wird. Schüßler rät daher dazu, die eigene Unsicherheit nicht durch aggressive Maßnahmen abzubauen, da dies die psychische Stabilität der Betroffenen weiter untergraben kann.

Angemessenes Verhalten und Deeskalation

Um die Sicherheit der Hausbewohner zu gewährleisten und gleichzeitig die Würde der obdachlosen Menschen zu wahren, empfiehlt die Caritas einen deeskalierenden Ansatz. Wenn Bewohner auf eine obdachlose Person im Treppenhaus treffen, ist es ratsam, die Situation ruhig zu hinterfragen, anstatt sofort die Polizei oder Gewalt einzusetzen. Ein freundliches, aber bestimmtes Ansprechen kann oft dazu beitragen, dass die Person den Bereich verlässt, ohne dass es zu einem Konflikt kommt.

Falls sich die Lage jedoch als bedrohlich erweist oder die Anwesenheit der Person als massive Störung empfunden wird, sollte der Kontakt zur Hausverwaltung oder den zuständigen sozialen Diensten aufgenommen werden. Die Caritas und andere Hilfsorganisationen bieten Beratung an, wie mit solchen Vorfällen im Alltag umgegangen werden kann. Es geht darum, eine Balance zu finden, die sowohl das eigene Sicherheitsbedürfnis als auch die humanitäre Verantwortung gegenüber den Schutzbefohlenen berücksichtigt.

Rolle der Caritas und weiterführende Unterstützung

Olaf Schüßler und sein Team stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn Bewohner unsicher sind, wie sie mit obdachlosen Menschen in ihrem Umfeld interagieren sollen. Die Ambulanz und das Arztmobil leisten nicht nur medizinische Versorgung, sondern fungieren auch als Lotsen im sozialen Netzwerk. Sie können helfen, die entsprechenden Ressourcen zu aktivieren, um langfristige Lösungen für die Obdachlosigkeit zu finden und gleichzeitig die Nachbarschaften zu entlasten.

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Die steigende Zahl der Wohnungslosen in Berlin erfordert ein Umdenken in der Gesellschaft. Statt Angst und Abwehr zu zeigen, kann ein wertschätzender Umgang dazu beitragen, Gewalt vorzubeugen und die soziale Spannung in den Wohnvierteln zu verringern. Die Caritas ermutigt die Bevölkerung, sensibilisiert zu bleiben und im Zweifel professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um sowohl sich selbst als auch die Betroffenen zu schützen.