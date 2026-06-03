Der neue Trainer von Union Berlin, Mauro Lustrinelli, bevorzugt Torhüter, die mitspielen können und hat angekündigt, dass er den Stamm-Torhüter Rönnow nicht mehr auf die traditionelle Weise spielen lassen wird. Der Kampf ums Tor ist bei Union Berlin ein Dreikampf zwischen Carl Klaus, Matheo Raab und Rönnow.

Carl Klaus bewies in der vergangenen Saison bei Union Berlin , dass er mehr als nur die Nummer drei im Tor sein kann. Nachdem Frederik Rönnow sich eine Adduktorenverletzung zugezogen hatte, wurde Klaus vier Spieltage vor Schluss gegen Leipzig eingewechselt.

Er bewies, dass er ein guter Torwart ist, indem er Union nach sechs Spielen ohne Sieg zu drei Punkten gegen Mainz verhalf. Am letzten Spieltag hielt er gegen Augsburg die Null und bereitete zwei Tore mit langen Abschlägen vor. Der neue Trainer von Union Berlin, Mauro Lustrinelli, bevorzugt Torhüter, die mitspielen können und hat angekündigt, dass er den Stamm-Torhüter Rönnow nicht mehr auf die traditionelle Weise spielen lassen wird.

Der Kampf ums Tor ist bei Union Berlin ein Dreikampf zwischen Carl Klaus, Matheo Raab und Rönnow. Klaus hat in der vergangenen Saison gezeigt, dass er nicht nur Bundesliga spielen kann, sondern auch gut Bundesliga spielen kann. Er fühlt sich bestärkt in dem, wie er arbeitet, und in dem, wie er Fußball sieht und lebt. Lustrinelli ist selbstbewusst und hat angekündigt, dass er alles schnell umwerfen wird, um Union auf Erfolgskurs zu bringen.

Er bevorzugt Torhüter, die mitspielen können und hat angekündigt, dass er neue Wege einschlagen wird





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