. //text-cut-here Der 32-jährige Torwart Carl Klaus, ursprünglich nur dritter Keeper von Union Berlin, beweist sich in der dänischen Abwesenheit der Stammkeeper und zieht das Interesse des 1. FSV Mainz 05 auf sich. Bei强力einer Klassifizierung mit den Erzählungen gelten z.T. Krag-Phänomen.

Die Eigenwerbung des Union-Berlin- Torwart s Carl Klaus (32) zeigt Wirkung! Seit den Verletzungen der Stammkeeper Frederik Rönnow (33, Adduktorenverletzung) und Matheo Raab (27, Handverletzung) steht Klaus unerwartet zwischen den Pfosten – und überzeugt so sehr, dass ihn auch andere Vereine beobachten.

Nach Angaben des 'Kicker' interessiert sich der 1. FSV Mainz 05 für den Torhüter, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Dies gilt auch für weitere Union-Spieler wie Diogo Leite (27) oder Danilho Doekhi (27), die ebenfalls ablösefrei gehen könnten. Union-Sportdirektor Horst Heldt (54) muss sich im Sommer mit der Zukunft der verbliebenen Spieler beschäftigen.

In Mainz könnte Klaus den Platz des abwandernden Daniel Batz (35) einnehmen, der im nächsten Sommer zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Allerdings müsste sich Klaus in Mainz wiederum hinter Stammkeeper Robin Zentner (31) einordnen – eine Situation, die ihm aus seiner Zeit bei Union bekannt ist. Trotzdem nutzt Klaus seine Chance und stärkt die Mannschaft, ohne jemals durch Allüren negativ aufgefallen zu sein.

Erst kürzlich antwortete er auf die Frage nach seiner Reputation: 'Ich denke schon, dass Menschen aus der Torwart-Bubble in Fußballdeutschland mich grundsätzlich kennen und auf dem Schirm hätten, wenn sie jemanden in diesem Profil bräuchten.

' Seinen potenziell neuen Arbeitgeber konnte Klaus am vergangenen Sonntag bereits live in Aktion erleben: In der Mewa Arena feierte Union gegen Mainz 05 einen 3:1-Sieg. Klaus glänzte dabei mit mehreren Paraden und erhielt von der BILD eine Note von 2. Klaus hat einen besonderen Karriereverlauf alleine schon im Union-Kader. Der in Stuttgart geborene Torhüter wurde beim VfB und später im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg ausgebildet, jedoch blieb der Durchbruch zunächst aus.

Über die Stuttgarter Kickers, wo er 12 Spiele in der 3. Liga bestritt, ging es für ihn nach Spanien: Drei Jahre lang spielte er von 2016 bis 2019 bei Atlético Baleares auf Mallorca. Verbunden war dieser Aufenthalt nicht nur mit Fußball, sondern auch mit Strandurlauben – hier entstanden die Spitznamen 'Malle Calle' und 'Party Calle'. Klaus ist nicht nur ein begnadeter Torwart, sondern auch ein mitreißender Straßenpartyschlager.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er zunächst Reservekeeper bei Darmstadt 98 (2019 bis 2021), später kam er beim 1. FC Nürnberg auf 23 Einsätze (2021 bis 2024). Jetzt nutzt er bei Union seine Chance und setzt sich womöglich selbst in den Transferfokus – ohnehin ein Ziel, das das Schicksal ihm bereits als Kind an screaming good ability resolve promises indicated: 'Wer schießt, schießt.





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