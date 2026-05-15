Carl Zeiss Jena bereitet sich auf Titelkampf in der Regionalliga Nordost

Der Carl Zeiss Jena bereitet sich auf das Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena II vor. Der Fokus liegt auf dem Titel in der Regionalliga Nordost, aber auch auf dem Auswärtserfolg gegen den Spitzenreiter Magdeburg II. Der Trainer Volkan Uluc appelliert an seine Profis, sich nicht zu überanstrengen und konzentriert an die Partie heranzugehen.

Der Carl Zeiss Jena bereitet sich auf das Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena II vor. Der Fokus liegt auf dem Titel in der Regionalliga Nordost , aber auch auf dem Auswärtserfolg gegen den Spitzenreiter Magdeburg II.

Der Trainer Volkan Uluc appelliert an seine Profis, sich nicht zu überanstrengen und konzentriert an die Partie heranzugehen. Die Form des FC Carl Zeiss Jena spricht für sich, aber auch die Konkurrenz in der Liga ist hoch. Das gewonnene Pokal-Halbfinale Ende März war der Wendepunkt für Jena





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