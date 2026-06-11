Carl Zeiss Jena: Wer wird Abwehrboss in der neuen Saison?

Sportdirektor Miroslav Jovic sucht nach einem neuen Abwehrchef für Carl Zeiss Jena. Maxim Hessel und Sören Reddemann sind bereits in der running, aber Dario Gebuhr vom FCC könnte auch in Betracht gezogen werden.

Wer wird Abwehrboss bei Carl Zeiss Jena in der neuen Saison? Maxim Hessel (21) hat Vertrag, wird aber von mehreren Drittligisten umworben. Sören Reddemann (30) hat ein neues Arbeitspapier vorliegen, zögert aber noch mit seiner Unterschrift.

Deswegen sondiert Sportdirektor Miroslav Jovic (55) den Markt – und hat ein Abwehrtalent auf dem Zettel, das in der Regionalliga Nordost kein unbeschriebenes Blatt ist. BILD weiß: Der FCC baggert an Dario Gebuhr (23) vom Der lernte das Fußball-ABC bei Wehen Wiesbaden und Eintracht Frankfurt. Dort entwickelte er sich zum Führungsspieler, führte die U19 mehrfach als Kapitän aufs Feld und sammelte internationale Erfahrung in der UEFA Youth League.

Seinen bislang größten Karriere-Moment erlebte Gebuhr im April 2023: Vor mehr als 81.000 Zuschauern feierte er gegen Borussia Dortmund sein Bundesliga-Debüt für Eintracht Frankfurt. Kurz darauf erhielt er seinen ersten Profivertrag. Nach starken Leistungen in Frankfurts U23 wechselte der robuste Defensivspieler 2024 zu Hansa Rostock, um den nächsten Schritt im Profifußball zu gehen. Dort kam er auf zahlreiche Pflichtspieleinsätze, ehe er Anfang 2026 auf Leihbasis zum Chemnitzer FC wechselte, um weitere Spielpraxis zu sammeln.

In Rostock war die Konkurrenz in der Innenverteidigung groß, regelmäßige Einsätze nicht garantiert. Allerdings blieb die Leihe insgesamt eher eine Zwischenstation als ein Karrieresprungbrett. Gebuhr konnte wichtige Minuten sammeln und sich nach schwierigen Monaten stabilisieren, schaffte es aber nicht, sich mit spektakulären Leistungen nachhaltig in den Vordergrund zu spielen oder große Schlagzeilen zu schreiben. Der Wechsel erfüllte damit vor allem seinen Zweck als Entwicklungsschritt. Den nächsten könnte er jetzt bei..





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carl Zeiss Jena Abwehrboss Sportdirektor Miroslav Jovic Dario Gebuhr Regionalliga Nordost Bundesliga-Debüt Profivertrag Hansa Rostock Chemnitzer FC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Industrie: Carl Zeiss kündigt nach Wachstumseinbruch neues Sparprogramm anDer Optikkonzern wächst fast nur noch durch seine Halbleitertechnik. Sorgen bereitet vor allem die Medizintechnik. Dort kündigt der Vorstand ein Sparprogramm an.

Read more »

FC Carl Zeiss Jena: Jovic vor großen Kader-Entscheidungen vor neuer SaisonSportdirektor Miroslav Jovic muss zur Vorbereitung auf die neue Saison wichtige Personalentscheidungen treffen. Während der Fokus auf Nachwuchsspielern liegt, sind die Verträge von Reddemann, Prokopenko, Wähling und Weihrauch unklar. Budgetgrenzen und Systemanforderungen bestimmen die Planung.

Read more »

Carl Zeiss startet umfassendes Sparprogramm mit StellenabbauDer Carl-Zeiss-Konzern kündigt ein milliardenschweres Sparprogramm an, das mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr einsparen soll. Nach der Tochterfirma Meditec muss nun auch der Mutterkonzern Stellen abbauen, während gleichzeitig massiv in den Standort Jena investiert wird.

Read more »

Betriebsrente für alle? Wer profitiert, wer draufzahltVerpflichtende Betriebsrente: Wer profitiert, wer verliert und wie stark die Zusatzrente Ihr Nettoeinkommen im Arbeitsleben belastet.

Read more »