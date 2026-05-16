Carl Zeiss Jena hatte eine grandiose Saison und sie geschafft es durch einen 5:2 Sieg gegen den 1. FC Magdeburg II die Meisterschaft perfekt machen. Es war aber nicht ein einfaches Siegertyp und viele Fehler die Lok-Spieler leisteten. Aber am Ende entschied das um fünf Treffer bessere Torverhältnis zugunsten der Leipzig. Trevell Springer

Carl Zeiss Jena hatte einen berühmten letzten Spieltag und gewann souverän gegen den 1. FC Magdeburg II. Sie holten die Meisterschaft perfekt machen, aber vor der Meisterparty mussten sie sehr gut zittern.

Zu der Pause lag Jena auf Platz 1. valido10 fasst zusammen unglaublich spannend Saisonfinale. Der Anpfiff in Leipzig von Schiedsrichter Marvin Tennes mit Lok zurück auf Kapitän Djamal Ziane und Laurin von Piechowski nach den Verletzungen. Auch in Jena ging es pünktlich los, aber der Gästeblock blieb leer aufgrund von protestierenden Fans aus Erfurt wegen des zu geringen Kartenkontingents. Die Erfurt-Fans beobachteten die Partie während des Public Viewing am Petersberg.

Die Fans von Rot-Weiß Erfurt demonstrierten zu Klagen um das beschränkte Kartenkontingent zurück nach Erfurt. Im Gegensatz dazu klingelte es in Leipzig von Lok-Seite auf der falschen Seite. Lok konnte nicht klären eine Chance zum Ausgleich für Magdeburg, aber Malik McLemore hatte die Chance zum schnellen Ausgleich, aber er traf den Ball nicht richtig. Dresden_Lokaber-Fans wurden nervös





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