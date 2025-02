Carl Zeiss Meditec Enttäuscht mit Quartalszahlen: Aktie an der Börse Einbußen

Carl Zeiss Meditec meldet ein Umsatzwachstum im ersten Quartal, jedoch fällt das operative Ergebnis und die Gewinnentwicklung deutlich unter den Erwartungen. Analysten und Experten bewerten die Quartalszahlen als enttäuschend und verweisen auf schwache Nachfrage und niedrigere Profitabilität. Die Aktie verliert an der Börse deutlich an Wert.

Carl Zeiss Meditec verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 einen Umsatz von rund 490,5 Millionen Euro, ein Wachstum von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten mit 480 Millionen Euro gerechnet. Trotz des Umsatzwachstum s fiel das operative Ergebnis ( EBITA ) auf 35,2 Millionen Euro, deutlich unter den Wert des Vorjahres (46 Millionen Euro). Die Bruttomarge sank ebenfalls auf 51,4 Prozent (Vorjahr: 53,2 Prozent).

Die EBITA-Marge erreichte im ersten Quartal 7,2 Prozent (Vorjahr: 9,7 Prozent). Bereinigt um Sondereffekte lag sie bei 6,7 Prozent (Vorjahr: 9,7 Prozent). Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 Euro (Vorjahr: 0,42 Euro). Bereinigt wies die Gesellschaft ein Ergebnis je Aktie von 0,36 Euro (Vorjahr: 0,47 Euro) aus.Carl Zeiss Meditec verweist auf ein schwieriges globales makroökonomisches Umfeld und rechnet nicht mit einer schnellen Erholung des Investitionsklimas für Geräte. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 ein moderates Umsatzwachstum. Um Kosten zu senken, bleiben die Maßnahmen der vergangenen Zeit in Kraft. Neue Produkte sollen im Laufe des Jahres das Wachstum ankurbeln und zu einer stabilen bis leicht höheren EBITA- und EBITA-Marge führen. Die Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec enttäuschten die Anleger. Die Aktie des Medizintechnikherstellers verlor am Mittwoch zeitweise bis zu 7,26 Prozent auf 54,25 Euro und fiel damit im MDAX auf den letzten Platz. Experten betonen die schwache Nachfrage, insbesondere im Gerätegeschäft und im wichtigen Markt China. Trotz gestiegener Auftragseingänge und -bestände bleiben die Anleger pessimistisch. Analysten betonten niedrigere Profitabilität als erwartet und niedrigeres Wachstum im Mikrochirurgie-Segment. Der Kursverlust wirft die Aktie wieder zurück auf das Niveau vor drei Wochen und unterbrach den Seitwärts-Trend





