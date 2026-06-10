Carl Zeiss startet umfassendes Sparprogramm mit Stellenabbau

Der Carl-Zeiss-Konzern kündigt ein milliardenschweres Sparprogramm an, das mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr einsparen soll. Nach der Tochterfirma Meditec muss nun auch der Mutterkonzern Stellen abbauen, während gleichzeitig massiv in den Standort Jena investiert wird.

Der Carl-Zeiss-Konzern kündigt ein umfassendes Sparprogramm an, das Einsparungen von mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr über die nächsten drei Jahre vorsieht. Nur wenige Wochen nachdem die Tochterfirma Carl Zeiss Meditec den Abbau von 1000 Stellen in Deutschland bekannt gab, zieht nun der Mutterkonzern Carl Zeiss AG mit Sitz in Oberkochen nach.

Das Unternehmen begründet die Maßnahmen mit der anhaltenden Unsicherheit im Geschäftsumfeld, die insbesondere drei von vier Unternehmenssparten belastet. Lediglich die Sparte Halbleiterfertigungstechnologie entwickelt sich positiv. Nach einem Umsatzplus von 9 Prozent im vergangenen Jahr auf knapp zwölf Milliarden Euro zeichnet sich für das laufende Jahr ein deutlich verlangsamtes Wachstum ab; im ersten Halbjahr wurde lediglich ein Plus von 1 Prozent auf 5,84 Milliarden Euro erzielt.

Die geplanten Kostensenkungen werden sich auch auf die Belegschaft auswirken, wobei der Konzern derzeit noch keine konkrete Zahl der betroffenen Arbeitsplätze nennen kann und Kündigungen nicht ausschließt. Die Maßnahmen sollen in den kommenden Monaten gemeinsam mit Arbeitnehmervertretungen erarbeitet werden und je nach Sparte und Funktion variieren. Gleichzeitig betont der Vorstand die Verantwortung des Stiftungsunternehmens für den langfristigen Erfolg und investiert 500 Millionen Euro in den Gründungsstandort Jena, wo bis 2027 ein neues Hightech-Gebäude für rund 2500 Mitarbeiter entstehen soll.

Ziel des Sparprogramms ist es, Mittel für Zukunftsinvestitionen zu freedamen und weiterhin überdurchschnittlich stark in Forschung und Technologieentwicklung zu investieren





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