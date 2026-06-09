Der Katalane Carles Duran wird neuer Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg. Er verpasste in der Türkei gerade den Klassenerhalt mit Mersin MSK und wird Nachfolger des glücklosen Schweden Mikko Riipinen.

Carles Duran wird neuer Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg. Der Katalane verpasste in der Türkei gerade den Klassenerhalt mit Mersin MSK. Im Jahr davor war er schon mit Darüşşafaka SK Istanbul aus der Süper Lig abgestiegen.

Dennoch stellten ihn die MHP Riesen Ludwigsburg aus der Easycredit-Bundesliga aus. Duran wird Nachfolger des glücklosen Schweden Mikko Riipinen und unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag. Der neue Trainer gilt als Talente-Förderer und Trainer, der Spieler besser macht. Diesen Ruf erwarb er sich vor allem bei seinen drei Engagements bei Joventut Badalona - als Assistent und Headcoach.

Der Klub aus der Nähe von Barcelona gilt als Kaderschmiede des spanischen Basketballs. Durans Verpflichtung läutet in Ludwigsburg eine neue Zeitrechnung ein. Denn unter dem prägenden John Patrick stand der Klub jahrelang für eine gnadenlose Hire-and-Fire-Politik! Auch das Nachwuchs- und Jugendprogramm der Riesen zählt in Deutschland zu den Top-Adressen.

Nicht zuletzt darum entschied sich Duran trotz anderer Angebote für die Barockstadt. Der neue Trainer ist begeistert von dieser großartigen Herausforderung und freut sich darauf, mit dem Team zu arbeiten und gemeinsam mit unseren Fans Spaß zu haben





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