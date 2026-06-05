Carles Martínez begeistert Bayer-Fans: Leidenschaft und Mut zum Einsatz junger Spieler

Der neue Trainer der Werkself, Carles Martínez, hat bei seiner Vorstellung die Bayer-Fans begeistert. Der Spanier ist erfrischend, offen und sehr gut vorbereitet aufgetreten und hat seine Leidenschaft, seine Passion und seinen Ehrgeiz zum Entwickeln von Spielern gezeigt. Sport-Boss Simon Rolfes ist überzeugt von der Wahl des neuen Trainers und betont, dass Martínez den Mut hat, auch junge Spieler einzusetzen.

Carles Martínez (42) hat bei seiner Vorstellung als neuer Trainer der Werkself für Furore gesorgt. Erfrischend, offen und sehr gut vorbereitet trat er am Freitagmittag vor die Mikrofone und begeisterte die Bayer -Fans.

Sport-Boss Simon Rolfes (44) zeigte sich überzeugt von der Wahl des neuen Trainers: "Es war vielleicht eine überraschende Lösung, aber wenn man sich die Vita von Carles anschaut und kennt, ist es doch nicht ganz überraschend. Da sieht man Gemeinsamkeiten - er hat diese Leidenschaft, diese Passion, diesen Ehrgeiz zu entwickeln. Und er hat den Mut, auch junge Spieler einzusetzen.





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