Carles Martínez hinterlässt bei Bayer Leverkusen einen Top-Eindruck

Der neue Trainer von Bayer Leverkusen, Carles Martínez, hinterließ bei seinem ersten Auftritt einen Top-Eindruck. Er möchte alle im Klub mitnehmen und die Bayer-Fans mitreißen.

Bis Donnerstag kannte ihn in Deutschland fast niemand. Das wird sich schnell ändern. Denn Carles Martínez hinterließ bei seinem ersten Auftritt als Trainer von Bayer Leverkusen einen Top-Eindruck.

Der Spanier sprühte vor Elan und Vorfreude, Energie und Motivation. Martínez brachte all das rüber, was bei seinem Vorgänger Kasper Hjulmand zum Ende der Saison fehlte. Er möchte alle im Klub mitnehmen. Seine Botschaft: Jeder ist für mich hier wichtig.

Die ersten Gespräche mit seinen Spielern wird der neue Coach ab Freitagnachmittag führen: Es ist ein Tag, an dem ich direkt mit den Spielern und meinem Stab anfangen möchte. Ich weiß, dass wir noch mehr als einen Monat bis zum Start warten müssen. Das Wichtigste ist, dass man mit allen verbunden ist und hart arbeitet, um sich zu verbessern und immer besser zu werden, weil dieser Klub so großartig ist.

Ich hatte schon das Privileg, im Stadion zu sein, und kann mir vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn die Spiele sind. Martínez will die Bayer-Fans mitreißen Klar ist: Carles will die Bayer-Fans mitreißen. Ich bin immer mutig. Wenn wir viel und hart arbeiten, werden die Leute stolz auf uns sein, verspricht Martínez.

Die erste Trainingseinheit (wahrscheinlich am 14. Juli) wird öffentlich sein. Natürlich werden die Verbindungen zu Meistermacher Xabi Alonso gezogen. Martínez: Ich werde Xabi anrufen und ich bin sicher, dass er mit mir sprechen wird.

Ich kenne ihn und weiß, dass er ein guter Typ ist und nur das Beste für Leverkusen will. So würde ich es auch machen, wenn mich der neue Trainer von Toulouse (Jens Berthel Askou) anruft. Es wäre mir ein Vergnügen, ihm zu helfen. Als Co-Trainer wird Martínez seinen Landsmann Pol Garcia aus Toulouse mitbringen.

Nach drei Jahren beim südfranzösischen Klub ließ Martínez seinen Vertrag auslaufen: Ich war bereit, einen größeren Schritt zu machen. Und Leverkusen ist ein unglaublicher Verein. Die ist top. Als meine Freunde hörten, dass ich zu Bayer 04 gehen würde, meinten sie: Wow, was für ein Klub.

Leverkusen soll zumindest in den nächsten zwei Jahren seine Heimat sein. Dafür wird er seine Ehefrau María und die beiden Kinder mit nach Deutschland bringen





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