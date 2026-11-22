Leverkusens Trainer Carles Martínez verzichtet auf Facundo Medina, um eine Sperre im Topspiel gegen Dortmund am 29. November 2026 zu vermeiden.

Leverkusens Trainer Carles Martínez löste vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Paderborn Unverständnis bei Fans aus, als er auf seine Abwehrspitze verzichtete. Der spanische Co-Trainer stellte den Verteidiger Facundo Medina nicht in die Startelf, obwohl dieser gerade von der Nationalmannschaft Argentiniens zurückgekehrt war. Die Entscheidung fiel trotz der offensichtlichen Erschöpfung durch die Reisen nicht allein aus taktischen Gründen, sondern basierte auf einer langfristigen Planung des Kadermanagements.

Strategische Schonung von Spielerkrediten

Ein entscheidender Faktor für die Pause des Abwehrstars war dessen aktuelle Disziplinarstatistik. Der Vizeweltmeister hat vier Gelbe Karten auf seinem Konto, was ihn von der Sperre nur noch eine Verwarnung entfernt hätte. Bayer 04 Leverkusen wollte eine Sperre seines Mentalitätsspielers im kommenden Bundesliga-Topspiel bei Spitzenreiter Borussia Dortmund vermeiden. Dieses entscheidende Duell ist für den 29. November 2026 um 19.30 Uhr angesetzt und erfordert die volle Verfügbarkeit der Schlüsselspieler.

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Durch diese schonende Behandlung konnte sich Medina kurzfristig erholen, während das Team dennoch eine solide Defensive bot. Die Entscheidung zeigte sich im weiteren Spielverlauf als richtig, da das Team ohne Gegentor blieb. Trainer Martínez äußerte nach der Partie zufrieden, dass die geschlossene Performance ein gutes Gefühl für die folgenden Partien vermittelte. Die Defensive stand stabil, was die Effektivität der Rotation unterstrich.

Rotation und Konkurrenzkampf im Kader

Wie groß der Konkurrenzkampf in allen Mannschaftsteilen ist, zeigte sich nach der Rückkehr mehrerer Spieler zum Spiel gegen Paderborn. In der Offensive war Victor Boniface kein Platz mehr im Aufgebot, obwohl er zu den wichtigen Offensivspielern zählt. Auch Eliesse Ben Seghir musste auf die Tribüne, da die Auswahlkriterien strikt angewendet wurden. Lucas Vázquez konnte in den letzten Tagen nicht richtig trainieren, was weitere Anpassungen notwendig machte.

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Die Tiefe des Kaders ermöglicht es dem Trainerteam, gezielt auf Rotation zu setzen. Die fehlenden Minuten für namhafte Akteure wie Boniface oder Ben Seghir verdeutlichen, dass keine Position automatisch besetzt wird. Jeder Spieler im Kader muss seine Leistung ständig beweisen, um in die Startelf zurückzukehren. Dies schafft einen dynamischen Wettbewerb, der die allgemeine Leistungsfähigkeit der Mannschaft aufrechterhält.

Trainer betont Härte bei der Personalplanung

Carles Martínez verteidigte seine harten Entscheidungen und betonte, dass er persönlich die Verantwortung für die Aufstellung trägt. Der Trainer erklärte, dass er das Wort Rotation nicht mag, da er lieber von der Notwendigkeit spricht, jedem Spieler die maximalen Minuten zu geben. Bei einem Spielrhythmus von einem Spiel alle drei Tage ist dies eine massive logistische und physische Herausforderung für das gesamte Team.

Er forderte Respekt vor den Entscheidungen, die notwendig sind, um langfristig erfolgreich zu sein. In jedem Spiel beginnen elf Spieler und elf beenden es. Andere sind vielleicht nicht so glücklich. Dann müssen sie weiter drücken, erklärte Martínez. Die schwierige Situation erfordert Disziplin und Geduld von allen Beteiligten, um die Ziele der Saison zu erreichen. Die nächsten Aufgaben werden zeigen, ob diese Strategie Früchte trägt.

Ausblick auf das Topspiel in Dortmund

Die Pause für Facundo Medina zielt unmittelbar auf die Vorbereitung für das Bundesliga-Topspiel bei Spitzenreiter Borussia Dortmund ab. Mit dem Termin am 29. November 2026 steht eine der härtesten Prüfungen der Saison bevor. Die Strategie, wichtige Spieler zu schonen, soll dazu beitragen, dass dieser zentrale Abwehrspieler fit und unspezifisch belastet zum Einsatz kommt.

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Die aktuelle Formkurve der Leverkusener lässt hoffen, dass die Defensive auch ohne ihren Star stabil bleibt. Die Kombination aus erholten Schlüsselspielern und der soliden Leistung im Spiel gegen Paderborn bildet die Grundlage. Die Fans und die Medien beobachten nun gespannt, wie Carles Martínez die finale Aufstellung für das Duell mit der Borussen-Elf zusammenstellt.