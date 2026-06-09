Carles Martínez muss Kennet Eichhorn überzeugen: Leverkusens neue Zielperson

Der frisch verpflichtete Bayer-Trainer Carles Martínez steht vor seiner ersten großen Aufgabe: Er soll das 16-jährige Hertha-Talent Kennet Eichhorn nach Leverkusen locken. Trotz starker Konkurrenz - unter anderem vom FC Liverpool - hat der Werksklub ein attraktives Paket geschnürt und setzt auf die Überzeugungskraft und die offensive Spielidee des Spaniers.

Ein neuer Trainer bei Bayer Leverkusen , Carles Martínez , erhält seine erste große Bewährungsprobe mit der Verpflichtung des 16-jährigen vielversprechenden Talents Kennet Eichhorn von Hertha BSC.

Martínez, der zuvor drei Jahre lang in Toulouse aktiv war, muss den jungen Mittelfeldspieler davon überzeugen, trotz des erheblichen finanziellen Interesses mehrerer europäischer Topklubs, für den Werksklub zu unterschreiben. Die mögliche Ablöse für Eichhorn liegt bei knapp zehn Millionen Euro, zudem werden Handgelder in ähnlicher Höhe gefordert.

Während Klubs wie der FC Bayern und Borussia Dortmund bereits seit längerem im Rennen waren und teilweise zurückgezogen haben, haben sowohl Leverkusen als auch der FC Liverpool mit der Verpflichtung eines neuen Cheftrainers - im Falle Liverpools Andoni Iraola - reagiert und ihren Kaderplanungen damit mehr Dynamik verliehen. Leverkusen stellt ein hohes, aber als machbar eingestuftes finanzielles Paket zusammen, das durch Verkäufe wie den von Malik Tillman ergänzt werden kann und schnell auf 100 Millionen Euro anwachsen kann.

Martínez, der am ersten Tag durch seine offene Art und intensive Einbindung der Mitarbeiter und Spieler auffiel, muss nun Eichhorn persönlich von seiner Spielphilosophie überzeugen, die auf Ballkontrolle und Offensivfußball setzt und damit dem aktuellen Bayer-Ansatz entspricht. Die Chancen Leverkusens gelten als gut, aber nicht sicher, da mit Liverpool und Leipzig weiterhin starke Konkurrenten im Rennen sind.

Die Entscheidung des Spielers, der vor einem Wechsel das Gespräch mit dem jeweiligen Trainer suchen will, muss zügig bis zu einer Frist Anfang nächster Woche fallen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bayer Leverkusen Carles Martínez Kennet Eichhorn Transfer Hertha BSC FC Liverpool Jugendspieler Trainer Ablöse Kaderplanung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Bayern München: Rekordmeister vor spektakulärem SommertransferDer FC Bayern München steht vor einem spektakulären Sommertransfer. Der Rekordmeister hat sich mit Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown auf einen Wechsel verständigt. Browns aktueller Vertrag in Frankfurt läuft noch langfristig bis 2030. In der abgelaufenen Saison kam er in 42 Pflichtspielen für die Hessen zum Einsatz und war an zehn Toren beteiligt. Der FC Bayern hat sich laut "Sport1" aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen.

Read more »

Bayern-Transfergerüchte: Saibari, Brown und Kroupi im Fokus - Eichhorn-Aus und Müller‑KommentarDer FC Bayern München steht im Sommertransfermarkt vor mehreren vielversprechenden Zielen. Ismael Saibari aus der PSV Eindhoven könnte für rund 50 Millionen Euro zu den Münchnern wechseln, Nathaniel Brown aus Frankfurt dürfte wegen einer hohen Ablösesumme zum Diskussionsthema werden, während Junior Kroupi von Bournemouth das Profil der Seite ergänzt. Gleichzeitig haben die Bayern das Interesse am Hertha‑Talenten Kennet Eichhorn aufgegeben. Ex‑Spieler David Müller betont das Potenzial neuer Linksverteidiger, weist jedoch auf die harte Konkurrenz im Kader und die Bedeutung von Management‑Entscheidungen hin. Alle Angaben beruhen auf aktuellen Insider‑Informationen und können sich noch ändern.

Read more »

Basketball-Bundesliga: Carles Durán Ortega wird neuer Chefcoach der MHP Riesen LudwigsburgNach Platz zehn in der Tabelle und dem frühen Playoff-Aus waren die MHP Riesen Ludwigsburg auf der Suche nach einem neuen Trainer. Gefunden haben sie Carles Durán Ortega.

Read more »

Transfer-News im Überblick: Eichhorn vor Leverkusen-Wechsel, HSV hofft auf Vieira und Nübel vor AbgangDer Transfermarkt der Bundesliga bleibt aktiv: Kennet Eichhorn erwägt einen Wechsel zu Bayer Leverkusen, der HSV will Fabio Vieira fest verpflichten, Satoshi Tanaka zieht es zu Schalke, und Alexander Nübel steht vor einem Abschied. Liverpool verpflichtet Andoni Iraola. Alle News und Gerüchte zusammengefasst.

Read more »