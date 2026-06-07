Carles Martínez Novell feiert seine Pflichtspiel-Premiere bei Bayer Leverkusen

Der neue Trainer von Bayer Leverkusen, Carles Martínez Novell, feiert seine Pflichtspiel-Premiere in der 1. Runde des DFB-Pokals bei SV Wehen Wiesbaden.

Der neue Trainer von Bayer Leverkusen , Carles Martínez Novell , feiert seine Pflichtspiel-Premiere in der 1. Runde des DFB-Pokals bei SV Wehen Wiesbaden. Der 42-jährige Spanier ist bereits Feuer und Flamme für seinen neuen Verein und hat seine Instagram-Profil geändert, um sich als 'Head Coach of @bayer04fussball' zu firmieren.

Martínez hat am Freitag und Samstag mit den Bossen die Kaderplanung sowie organisatorische Dinge besprochen, bevor er zurück nach Barcelona flog. Seinen Spielern schrieb er eine Begrüßungsnote und plant, in den nächsten Tagen alle Profis anzurufen. Gespräche gab es auch schon mit dem Trainerteam. Es ist geplant, dass Pol García als Co-Trainer aus Toulouse mitkommt.

Martínez hat erklärt, dass er nach drei Jahren in Toulouse das Gefühl hatte, dass der richtige Moment für einen neuen Schritt gekommen war. Er glaubt sehr an Energie und positive Dinge und sieht in Bayer Leverkusen einen außergewöhnlichen Klub mit großem Entwicklungspotenzial. Ungewöhnlich ist sein Geständnis, dass er aus Sicht von Ehefrau María nur ein Talent habe. Der erste Kontakt zwischen Sport-Boss Simon Rolfes und Martínez gab es per Videoschalte um die Osterzeit.

Rolfes intensivierte das Werben um Martínez und machte am vergangenen Donnerstag den Zweijahresvertrag perfekt





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