Carles Martínez treibt Zukunftsplanung und Transfer-Aktivitäten voran

Der neue Trainer Carles Martínez hat seine Zukunftsplanung bereits vor seiner Amtsantrittszeit angetrieben. Er hat sich mit Talent Kennet Eichhorn (16) persönlich getroffen und Afonso Moreira (21) von Olympique Lyon überzeugt, um ihn für Leverkusen zu gewinnen. Beide Spieler gelten als heiße Transfer-Kandidaten mit Ablösen zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Auch die Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren. Der Spanier plant anders als sein Vorgänger Kasper Hjulmand (54) mit einigen Spielern. So möchte er Malik Tillman (24), Eliesse Ben Seghir (21), Loïc Badé (26) und Axel Tape (18) gerne behalten. Für Aleix García (28) und Robert Andrich (31) könnte die Luft bei Bayer Leverkusen dünner werden. Der Spanier Carles Martínez setzt auf ein 4-3-3-System und damit auf nur zwei Innenverteidiger. Nach SPORT-BILD-Informationen befindet sich Bayer bereits im Austausch mit dem Management des Nationalspielers. Ein Abschied des Kapitäns ist möglich, obwohl sein Vertrag noch bis 2028 läuft. Auch im Mittelfeld ist die Konkurrenz groß. Durch die Verpflichtung von Talent Kennet Eichhorn wird der Konkurrenzkampf nun zusätzlich verschärft.

Der neue Trainer Carles Martínez hat seine Zukunftsplanung bereits vor seiner Amtsantrittszeit angetrieben. Er hat sich mit Talent Kennet Eichhorn (16) persönlich getroffen und Afonso Moreira (21) von Olympique Lyon überzeugt, um ihn für Leverkusen zu gewinnen.

Beide Spieler gelten als heiße Transfer-Kandidaten mit Ablösen zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Auch die Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren. Der Spanier plant anders als sein Vorgänger Kasper Hjulmand (54) mit einigen Spielern. So möchte er Malik Tillman (24), Eliesse Ben Seghir (21), Loïc Badé (26) und Axel Tape (18) gerne behalten.

Für Aleix García (28) und Robert Andrich (31) könnte die Luft bei Bayer Leverkusen dünner werden. Der Spanier Carles Martínez setzt auf ein 4-3-3-System und damit auf nur zwei Innenverteidiger. Nach SPORT-BILD-Informationen befindet sich Bayer bereits im Austausch mit dem Management des Nationalspielers. Ein Abschied des Kapitäns ist möglich, obwohl sein Vertrag noch bis 2028 läuft.

Auch im Mittelfeld ist die Konkurrenz groß. Durch die Verpflichtung von Talent Kennet Eichhorn wird der Konkurrenzkampf nun zusätzlich verschärft





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