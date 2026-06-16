Carlo Ancelotti: Der Ruhepol unter den Top-Trainern

Der italienische Trainer Carlo Ancelotti gilt als der Ruhepol unter den Top-Trainern. Doch bei der WM 2022 war er nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Marokko nicht zufrieden. Zlatan Ibrahimovic war perplex über die Reaktion seines Trainers.

Carlo Ancelotti gilt als der Ruhepol unter den Top-Trainern. Laut werden Wutanfälle an der Seitenlinie? Eigentlich nicht sein Stil. Doch nach dem enttäuschenden 1:1 Brasilien s gegen Marokko bei der WM 2022 war der ehemalige Weltklasse-Stürmer Zlatan Ibrahimovic perplex.

"Ich erinnere mich, dass er nach einem Spiel nicht zufrieden mit der Mannschaft war. Ich saß da, und er trat gegen eine Box, die mich am Kopf traf", erzählte Ibrahimovic. Der frühere Weltklasse-Stürmer war perplex.

"Ich war überrascht, weil normalerweise niemand so etwas mit mir macht. Aber Carlo hat es getan.

" Noch bemerkenswerter: Ibrahimovic gefiel die Reaktion seines Trainers sogar. "Er hat auch eine dunkle Seite. Das hat mir gefallen, weil es mich angestachelt hat.

" Ancelotti dürfte mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen Marokko tatsächlich nicht zufrieden gewesen sein. Beim 1:1 wurde Brasilien über weite Strecken des Spiels dominiert. Den Ausgleich rettete Vinicius Junior mit einer Einzelaktion. Vor allem offensiv fehlte es den Südamerikanern an Ideen.

Auch im Mittelfeld hatte Marokko Vorteile, während die Defensive mehrfach unsortiert wirkte. Für einen der großen WM-Favoriten war es ein ernüchternder Auftritt. Nach dem Spiel weigerte sich Ancelotti aber, einzelne Spieler zu kritisieren. Die Leistung sei insgesamt "nicht gut" gewesen, vor allem in der ersten Halbzeit





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