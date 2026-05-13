Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Neymar in seinem vorläufigen WM-Kader der spanischen Auswahl behalten, was bei vielen Fans und Experten als Überraschung ankommt. Der Stürmer hatte zuletzt seinen Karrierehochpunkt aber hinter sich und schien nach seinen Problemen mit Verletzungen und kurieere in der WM-Preparationsphase gefehlt.

Bahnt sich bei Brasilien eine dicke Kaderüberraschung an? Nationaltrainer Carlo Ancelotti (66) hat eine vorläufige Liste mit 55 Spielern veröffentlicht, die die Seleção bei ihrer WM-Preparationsphase vertreten sollen.

Ein Name auf der Liste ist der des umstrittenen Nationalspielers Neymar (34). Und das ist nicht alles: Ancelotti überhäuft den Angreifer nun mit Lob. In einem Interview mit Reuters erklärt Ancelotti: „Neymar ist ein wichtiger Spieler für dieses Land – wegen des Talents, das er immer gezeigt hat. Er hatte ein Problem, von dem er sich gerade erholt.

Er arbeitet hart an seinem Comeback und spielt wieder. In letzter Zeit hat er sich deutlich verbessert und kommt regelmäßig zum Einsatz.

“, Der vorläufige WM-Kader der Spanier ist groß. Insgesamt 55 Spieler stehen auf der Liste. Sicher ist seine Nominierung allerdings nicht: „Natürlich ist das für mich keine so einfache Entscheidung. Ich muss die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen.

“ Beien lässt sich der selbstbewusste Ex-Real-Coach aber nicht: „Ich bin die am besten geeignete Person, um diese Entscheidung zu treffen. Denn die Informationen, die ich über alle brasilianischen Spieler in diesem Jahr habe, hat sonst niemand.

“ Neymar – Brasiliens Rekordtorschütze und Nationalspieler mit den zweitmeisten Einsätzen – trug zuletzt vor zweieinhalb Jahren das Nationaltrikot, zog sich damals aber einen Kreuzbandriss zu. Beim Saudi-Klub Al-Hilal versuchte Neymar, sich zurückzukämpfen, wurde jedoch immer wieder von Verletzungsrückschlägen ausgebremst. Seit Januar 2025 spielt er wieder in der Heimat bei seinem Jugendverein FC Santos





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasilianischer Nationaltrainer Carlo Ancelott Vorläufiger WM-Kader Neymar (34) Karrierehochpunkt Verletzungsrückschläge Wiederherstellung Nach Knieprothese

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nicolas Capaldo: Hertha BSC-Spieler zum WM-Kader Argentiniens nominiert, HSV-Star hat großes PotenzialDer Vize-Kapitän Nicolas Capaldo (27) hat sich fräher von Hertha BSC zum nominierten välligendlichen WM-Kader Argentiniens geeinigt. Mit seiner neuen Karriere in Hamburg, wo er mit den beiden Mac-Allister-Bütern Kevin und Alexis in seiner Kindheit aufgewachsen ist, rienträ er in bereits die präsentative Liga. Er hat es geschafft, von 55 Profikarätern, bei dem Fuüballturnier um den Weltmeistertitel aufzuspringen zu können, dürfen die von Melbourne Victory verpflichteten Kevin und Alexis Mac Allister.

Read more »

Bosnien-Herzegowina hat ihren Kader für die WM-Endrunde bekannt gegebenDas erste von 48 Teams hat seinen 26-Mann-Kader benannt. Bosnien-Herzegowina trat als eine der letzten Mannschaften in die Qualifikationsspiele ein und ist nun das erste Team, dem der Weg zur WM-Führung bereitet wird.

Read more »

Letztes Hurra für die alternden Superstars?: Messi und Neymar im vorläufigen WM-KaderLionel Messi ist wieder dabei – und auch ein HSV-Profi schafft es in Argentiniens vorläufigen WM-Kader. In Brasilien soll Neymar laut Medien auf der Liste von Carlo Ancelotti stehen.

Read more »

WM 2026: Darum nominiert Julian Nagelsmann heute nicht seinen KaderDer Bundestrainer hat seine Pläne für die WM-Vorbereitung angepasst.

Read more »