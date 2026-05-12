Der argentinische Stürmer André-Pierre-Alvarez lässt sich als Potential für die Stürmerposition bei Carlo/Zalama sehr gut erkennen, da er bereits als Top-Spieler in LaLiga zu Hause ist. Derzeit ist es jedoch unklar, ob diese Schwäche preisgekrönt werden kann. Beide Clubs sehen in Alvarez eine temptative Lösung, um den Stürmerspass der Konkurrenz zu entgehen, aber bei einem solchen Preis gibt es auch potenzielle Widerstände.

Das Sommer-Koschenautomat von Bayern-Fußball-Chef Christian Falk erfüllt sich: Der Listenexperte spricht von einem spanischen Top- Stürmer , wie er gerne die SG aus München auf der Stürmer position verstärken möchte.

Laut einem Kompaktbericht des Transfer-Insassen 'Djamel' beziffert er, dass Paris bereits seit einigen Wochen Verhandlungen mit dem Umfeld des Stürmers führt. Dies alles, um ihn diesem Wunsch zu erfüllen. Neu sind die Gerüchte bezüglich Álvarezs Zukunft nicht. Der argentinische Mittelstürmer wechselte bereits vor einiger Zeit von Manchester City zu Atlético Madrid.

In der spanischen Hauptstadt absolvierte er bereits 106 Spieltage und erzielte 49 Tore. Derzeit ist Atlético ohne Titel ausgestattet und vertritt auch die La-Liga-Gegner Barcelona mit der Konkurrenz. An Alvarez-Ersatz könnte Barca den polnischen Nationalspieler Robert Lewandowski haben.

Allerdings noch ein Problem: Atlético könnte für seinen Stürmer bis zu 100 Millionen Euro verlangen. Bei einem solchen Preis gibt es zukünftig Gefahr, dass die Konkurrenz zu groß ist, oder sich die Nachfrage verringert





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

André-Pierre-Alvarez Carlo/Zalma Krieger & Stürmer DFB-Pokale Chimi-Nado-Weekly Spaniens Premier League Bundesliga Transfer Stürmer Wunschspieler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AWZ-Abschied: So hat sich Silvan-Pierre Leirich auf den Serien-Tod vorbereitetNach knapp 20 Jahren vor der AWZ-Kamera möchte Silvan-Pierre Leirich noch mal etwas Neues ausprobieren. Aus diesem Grund verabschiedet er sich von der Serie und das mit einem Knall. Richard hat für sich selbst entschieden, dass er selbstbestimmt Sterben möchte. Für seine letzte Reise geht es zusammen mit Simone (Tajana Clasing) in die Schweiz.

Read more »

Keine Eintagsfliege: Darauf hofft Pierre Gasly nach spektakulärem CrashDer Miami-GP dauerte für Pierre Gasly nicht lange und endete mit einem harten Crash. Dieser war nicht das einzige Ärgernis für den Alpine-Piloten, der nach dem GP erklärte, worauf er in Kanada hofft.

Read more »

AWZ-Rückblick: DAS waren Silvan-Pierre Leirichs größte Momente als Richard SteinkampRichard Steinkamp hat fast 20 Jahre „Alles was zählt” aufgemischt: als fieser Geschäftsmann, als Frauenheld, mittendrin in Schießereien, Explosionen und am Ende doch immer an der Seite von seiner Simone (Tatjana Clasing). Der unverwüstliche Richard Steinkamp war hart im nehmen. Im Video seht ihr die besten Szenen aus fast 20 Jahren Serien-Leben.

Read more »

Liverpool-Skulptur erinnert an Diogo Jota und André SilvaDie Bronze-Skulptur erinnert mit Namen und Symbolen an Diogo Jota und André Silva, die im vergangenen Jahr im Autounfall ums Leben kamen. Sie trägt den Titel "Forever 20".

Read more »