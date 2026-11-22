Carlos Alcaraz gewinnt die ATP Finals in Turin gegen Alexander Zverez. Der Spanier sichert sich den Titel und das maximale Preisgeld von 5,2 Millionen US-Dollar.

Auf dem Tennis platz in Turin endete ein überragendes Jahr für Alexander Zverev mit einer herben Niederlage. Im Finale der ATP Finals unterlag der Weltranglistenerste dem Spanier Carlos Alcaraz mit 2:6 und 6:7 (7:9) in zwei Sätzen. Dieser Auftritt war der krönende Abschluss des Jahres, der jedoch nicht wie erhofft zum Triumph für den Deutschen wurde. Stattdessen sah Zverev seinem Kontrahenten beim Jubeln auf dem Court von Turin zu und überließ Alcaraz die große Bühne.

Alcaraz sichert sich historischen Sieg

Carlos Alcaraz gewinnt mit diesem Erfolg zum ersten Mal die ATP-Krone beim Saisonabschluss. Durch diesen statementartigen Sieg ist er erst der vierte Spieler in der Geschichte des Tennis, der in seiner Karriere sowohl alle vier Grand-Slam-Turniere als auch die ATP Finals gewinnen konnte. Vor ihm gelang dieses seltene Kunststück nur Andre Agassi, Roger Federer und Rafael Nadal. Für die Frauen erreichen dies Martina Navratilova, Margaret Court, Steffi Graf und Serena Williams. Alcaraz übertraf damit sogar sein großes Vorbild Nadal, da die spanische Tennisikone den prestigeträchtigen Saisonabschluss noch nie gewinnen konnte.

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Aufschlagprobleme und emotionale Momente

Das Finale begann mit einem nervösen Start für Zverev, der vor dem Spiel die Ehre hatte, ein Vorprogramm von Sänger Andrea Bocelli zu beobachten. Schon um das erste Aufschlagspiel kämpfte der Deutsche neun Minuten lang, ehe Alcaraz die Oberhand gewann. Der Spanier kam an fast jeden Aufschlag heran und brach Zverev im ersten Satz dreimal. Bei 2:4 warf Zverev nach einem verschlagenen Volley seinen Schläger weg und erhielt zwei Zeitverwarnungen von der Schiedsrichterin. Im zweiten Satz wackelte der Aufschlag weiterhin, doch Zverev kämpfte sich zurück und holte zum 4:4 aus, verpasste jedoch im Tiebreak drei Satzbälle. Alcaraz nutzte seinen zweiten Matchball kaltblütig.

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Finanzielle Belohnung und aktuelle Form

Carlos Alcaraz feierte seinen dritten Titel in Serie und sicherte sich das Maximalpreisgeld von knapp 5,2 Millionen US-Dollar. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger gewann sein 14. Spiel in Folge und zeigte sich im Saisonendspurt unstopbar. Zverev hatte eine Saison voller Highlights mit den Titeln in Paris und New York sowie dem Sprung auf den Tennis-Thron erlebt. Er wollte den letzten Makel ausräumen und sich zum dritten Mal zum inoffiziellen Weltmeister küren, scheiterte aber an der fehlenden Cleverness und Kaltschnäuzigkeit gegen den defensiv überragenden Gegner.

Kritik und Perspektiven für 2026

Die Niederlage macht Stimmen lauter, die Zverez' Position an der Spitze der Weltrangliste infrage stellen. Kritiker argumentieren, dass sein Aufstieg durch die langwierigen Verletzungen von Alcaraz und Jannik Sinner begünstigt wurde. Alcaraz hingegen blieb unbeeindruckt und sagte nach dem Match, dass die Woche besser nicht hätte enden können. Er erinnerte sich an die Worte seines verstorbenen Opa, der ihm eintrat, immer sein Bestes zu geben. Für die Fans bedeutet dies, dass Alcaraz auch für Alexander Zverez 2026 keine einfache Hürde darstellen wird.