Carlos Alcaraz gewinnt das ATP-Finale gegen Alexander Zverez mit 2:6 und 6:7. Der Spanier krönt sich zum ersten Mal Tennis-Weltmeister und besiegt den Hamburger in Turin.

Carlos Alcaraz hat das Finale der ATP Finals am 22. November 2026 in Turin gegen Alexander Zverev gewonnen. Der 23-jährige Spanier besiegte den Hamburger mit 2:6 und 6:7. Dadurch krönt sich Alcaraz erstmals zum Weltmeister der Saison. Es ist der größte Triumph seiner bisherigen Karriere auf der Tennis -Tour.

Detailanalyse des Endspiels in Turin

Das Duell zwischen dem Weltranglistenersten und dem drittplatzierten Spieler versprach Tennis auf höchstem Niveau. Jannik Sinner fehlte verletzungsbedingt. Beide Finalisten fanden zunächst nicht zu ihrer Bestform. Besonders Alexander Zverev leistete sich zahlreiche leichte Fehler. Er verlor früh die Nerven und musste zwei Verwarnungen wegen Zeitüberschreitungen hinnehmen.

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Ein misslungener Schmetterball führte sogar dazu, dass sein Schläger gegen die Bande flog. Carlos Alcaraz sicherte sich den ersten Satz souverän mit 6:2. Im zweiten Satz kämpfte sich Zverev nach einem frühen Break zurück. Er rettete sich in den Tiebreak und machte dort einen 0:3-Rückstand wett.

Danach vergab er jedoch gleich drei Satzbälle. Nach einer Spieldauer von 2 Stunden und 1 Minute war die Niederlage für den Hamburger besiegelt. Carlos Alcaraz feierte einen ganz besonderen Triumph. Er erklärte, die Trophäe zu gewinnen, bedeute ihm die Welt. Er habe sie so lange gejagt und sie nun endlich gewonnen.

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Statistik und frühere Duells zwischen den Spielern

Dieses Ergebnis ist besonders bitter für Alexander Zverev. Es ist seine erste Hallen-Niederlage gegen den Spanier. Insgesamt verliert er sein achtes Duell aus 15 direkten Begegnungen. Vor allem ist es das erste Mal, dass Zverev in einem WM-Finale als Verlierer vom Platz geht.

Seine beiden bisherigen Endspiele in den Jahren 2018 und 2021 hatte er jeweils gewonnen. Carlos Alcaraz spielte trotz mehrerer Bandagen am Arm und Bein stark auf. Er hatte eine längere Verletzungspause hinter sich und zwischenzeitliche Probleme im Turnierverlauf. Jetzt ließ er sich körperlich kaum etwas anmerken. Nach schwierigen Momenten krönte er sich jetzt erstmals zum Weltmeister.

Bekannte Zuschauer und Nebenkonflikte

Auf den Rängen saßen unter anderem die Fußball-Stars Alessandro del Piero und Paul Pogba. Alessandro del Piero ist 52 Jahre alt und Paul Pogba 33 Jahre alt. Auch Nick Woltemade war bereits zum dritten Mal in dieser Woche dabei. Er unterstützte seinen Kumpel Alexander Zverev.

Der Juventus-Profi hatte selbst einen deutlich besseren Sonntag erwischt. Beim 4:0-Sieg gegen Venedig gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Die Anwesenheit dieser Stars unterstrich die Bedeutung des Events. Die mediale Aufmerksamkeit galt jedoch primär dem Tennis-Finale. Die Atmosphäre in der Halle war durch die hohe Qualität der Spieler geprägt.

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Folgen für die Weltrangliste und die Zukunft

Der Sieg festigt die Position von Carlos Alcaraz an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Für Alexander Zverev bleibt die Enttäuschung des verlorenen Finalspiels. Er musste zusehen, wie der Gegner aus dem eigenen Verletzungsleiden profitierte. Die ATP Finals gelten als eine der wichtigsten Turniere der Saison. Der Titelgewinn von Carlos Alcaraz ist daher ein historischer Moment für den spanischen Verband.