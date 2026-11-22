Carlos Alcaraz siegte in Turin und zog ins ATP-Finals-Finale ein. Der Spanische Tennisstar könnte auf Alexander Zverev treffen und seinen dritten Titel in Folge gewinnen.

Carlos Alcaraz hat sich als erster Teilnehmer für das Endspiel der ATP Finals in Turin qualifiziert. Der siebzehnjährige Spanische Tennisstar besiegte im Halbfinale den US-Amerikaner Ben Shelton und steht nun kurz vor dem Einzug in die Geschichte. Er könnte im Finale am kommenden Sonntag auf den Weltranglistenersten Alexander Zverev treffen und seinen dritten Titel in Folge feiern.

Historischer Einzug ins ATP-Finals-Finale

Carlos Alcaraz ist der erste Spieler, der bei diesen Turnieren das Endspiel erreicht hat. Er sicherte sich seinen 13. Sieg in Folge und wartet nun auf seinen letzten Gegner. In Wien und beim Masters-Turnier in Paris hatte er bereits Erfolge gefeiert. Ein weiterer Triumph in Turin würde ihm den dritten Titel in Serie einbringen und seine aktuelle Dominanz im Herren-Tennis unterstreichen.

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Die 23-Jährige ist bestrebt, der dritte Spanier zu werden, der sich zum inoffiziellen Weltmeister krönt. Manuel Orantes gelang dies 1976 und Àlex Corretja 1998. Mit einem Sieg hätte Alcaraz sogar seinen großen Vorbild Rafael Nadal etwas voraus. Dies würde die anhaltende Stärke der spanischen Tennisdynastie weiter festigen und neue Maßstäbe in der Geschichte dieses Sports setzen.

Dramatischer Halbfinal-Krimi gegen Ben Shelton

Der Halbfinal-Krimi endete mit einem Sieg von Carlos Alcaraz mit 3:6, 6:3 und 7:6 (7:1). Der 23-Jährige wirkte zum Start der Partie nicht auf der Höhe und gab seinen Aufschlag umgehend ab. Ihm unterliefen viele ungewöhnliche Fehler, und zwei Breakbälle konnte er gegen den aufschlagstarken US-Amerikaner wenig später nicht nutzen. Ben Shelton sicherte sich daraufhin den ersten Satz für sich.

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Danach fand der Spanier aber immer mehr zu seinem Spiel und agierte druckvoller von der Grundlinie. Der Entscheidungssatz wurde zur Nervenschlacht, in der Alcaraz die Oberhand behielt. Erst Anfang November hatte er Shelton im Finale von Paris glatt in zwei Sätzen bezwungen. Beim diesjährigen Aufeinandertreffen zeigte Alcaraz im Tiebreak des dritten Satzes die besseren Nerven und sicherte sich den entscheidenden Moment.

Körperliche Verfassung und Teamstrategie

Carlos Alcaraz trug erneut eine schwarze Bandage um seinen linken Oberschenkel, obwohl er sich überraschend gut bewegte. In der kommenden Woche tritt er mit Spanien in der Davis-Cup-Begegnung in Bologna an. Angesichts seiner Oberschenkelprobleme hatte er am Samstag offen gelassen, ob er an diesem großen Auftritt teilnehmen kann. Von körperlichen Problemen war gegen den US-Open-Finalisten Ben Shelton jedoch nichts zu merken.

"Es war ein großer Kampf", sagte Alcaraz nach seinem 13. Sieg in Serie. Der Sieg bedeutet ihm und seinem Umfeld enorm viel. Er betonte die Bedeutung des kommenden Tages und erklärte, dass er hofft, die Trophäe in die Höhe heben zu können. Diese Worte unterstreichen die persönliche Motivation und den Wunsch nach Bestätigung auf höchster Ebene.

Ausblick und potenzieller Gegner Alexander Zverev

Im Finale am Sonntag könnte Carlos Alcaraz auf den Weltranglistenersten Alexander Zverev treffen. Dies würde ein hochkarätiges Aufeinandertreffen zweier Top-Spieler bedeuten. Die Qualifikation für das Endspiel ist ein wesentlicher Schritt, um die anstehende Herausforderung zu meistern und die eigenen Erwartungen zu erfüllen.

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Der Erfolg in Turin wäre ein bedeutender Meilenstein in der Karriere des 23-Jährigen. Er beweist mit seiner Konstanz und seiner mentalen Stärke, dass er zu den absoluten Top-Spielern der Welt gehört. Die Erwartungen an sein weiteres Abschneiden sind hoch, da er bereits mehrere prestigeträchtige Titel gewonnen hat. Seine Entwicklung wird weiter von der Tenniswelt genau beobachtet werden.