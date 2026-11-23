Carlos Alcaraz gewinnt die ATP Finals in Turin und gratuliert Alexander Zverev zur Weltrangliste Nummer eins. Ein Meilenstein nach langer Verletzungspause.

Carlos Alcaraz hat die ATP Finals im italienischen Turin für sich entschieden und sich damit den wichtigsten Titel seiner aktuellen Saison gesichert. Der spanische Tennis spieler besiegte im Endspiel Alexander Zverev mit klaren Sätzen von 6:2 und 7:6 (9:7). Dieser Sieg krönt eine beeindruckende Leistungsphase für Alcaraz, der zuvor bereits die Masters-Turniere in Paris und Wien sowie das Turnier in Wien gewann. Durch den Triumph in Turin beweist der 23-Jährige, dass er sich nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung auf dem besten Weg befindet, wieder an seine frühere Dominanz anzuknüpfen.

Respekt vor der Weltrangliste Nummer eins

Unmittelbar nach dem Sieg sprach sich Carlos Alcaraz in einer öffentlichen Erklärung klar für den deutschen Tennis-Star Alexander Zverev aus. Der Spanier würdigte Zverev explizit als die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste und betonte, dass dieser Titel und Status völlig verdient seien. Alcaraz erklärte, dass niemand Zverev diese Position nehmen werde und dass diese Anerkennung in der Tennisszene unabdingbar sei. Trotz des eigenen Triumphes hielt Alcaraz fest, dass die aktuelle Hierarchie der Weltrangliste respektiert und von allen Spielern entsprechend gewürdigt werden müsse.

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Tanzpausen und mentales Vertrauen

Während der Matches zeigte Carlos Alcaraz eine charakteristische Routine, die ihm dabei half, sich mental zu fokussieren. In den Pausen beim Seitenwechsel tanzierte der 23-Jährige wiederholt zur Musik, die während der Spielpausen lief. Er gab an, dass diese Rituale ihm enormen Spaß bereiteten und ihm dabei halfen, den Stress zu entspannen. Das Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten sei entscheidend, um auf den Trainingsplatz zu gehen und Matches zu bestreiten. Alcaraz lobte zudem die Musik, da diese Lieder ihm persönlich zusagten und er diese einfach mag.

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Vergangenheit, Rekorde und historische Bedeutung

Der Gewinn der ATP Finals stellt für Carlos Alcaraz einen historischen Meilenstein dar, der ihn über seinen Idols Rafael Nadal hinaushebt. Als jüngster Profi in der Geschichte der Sportart hat Alcaraz bereits alle Grand-Slam-Turniere gewonnen. Mit dem Titelgewinn in Turin hat er nun einen Schritt vor seinem großen Vorbild Rafael Nadal davon, der diesen spezifischen Titel in seiner glanzvollen Karriere nie erringen konnte. Experten loben Alcaraz als den talentiertesten Spieler der Welt, eine Behauptung, die sich durch seine statistischen Erfolge und den Sieg gegen Zverev untermauern lässt.

Emotionale Rückkehr und Ausblick

Carlos Alcaraz betonte die persönliche Bedeutung des Titels für sich, sein Team und seine Familie. Der Erfolg bedeute ihnen unglaublich viel, da sie lange auf diesen Moment hingearbeitet hätten. Er beschrieb das Gefühl, die Trophäe nun endlich in den Händen halten zu dürfen, als einzigartig und überwältigend. Der Sieg in Turin dient als klarer Beweis für seine Rückkehr auf das höchste Niveau, nachdem er monatelang durch eine Handgelenksverletzung ausgebremst wurde. Die Kombination aus technischer Brillanz, mentaler Stärke und der Fähigkeit, unter Druck zu bestehen, macht ihn zu einem der dominierenden Akteure im aktuellen Tennis-Geschehen.