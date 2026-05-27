Carlos Alcaraz hat den Titel bei den French Open 2026 gewonnen. Die French Open werden zu einem beachtlichen Teil im Free-TV auf Eurosport übertragen. Die wichtigsten Matches laufen dabei kostenlos und frei empfangbar auf Eurosport 1, doch die Übertragung umfasst auch den Pay-TV-Sender Eurosport 2.

Bei den diesjährigen French Open in Paris konnte sich der Spanier Carlos Alcaraz den Titel sichern. Im letzten Jahr konnte sich der Spanier in einem Match-Tie-Break im fünften Satz gegen Jannik Sinner durchsetzen.

Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open Era. Bei den Frauen sicherte sich die US-Amerikanerin Coco Gauff den Titel im vergangenen Jahr. Die US-Amerikanerin gewann nach einem verlorenen ersten Set (6:7) mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin Aryna Sabalenka. Aus deutscher Sicht war 2025 bereits im Viertelfinale Schluss: Alexander Zverev verlor gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.

Die French Open werden zu einem beachtlichen Teil im Free-TV auf Eurosport übertragen. Die wichtigsten Matches laufen dabei kostenlos und frei empfangbar auf Eurosport 1, doch die Übertragung umfasst auch den Pay-TV-Sender Eurosport 2. Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar.

Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Auf HBO Max und discovery+ gibt es einige Matches im Stream.

Allerdings ist bei beiden Diensten ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.joyn.de. Bei den diesjährigen French Open in Paris wird ein Gesamtpreisgeld von über 61 Millionen Euro ausgeschüttet. Die berühmte Tennisanlage und das Turnier Roland Garros tragen den Namen eines Luftfahrtpioniers, nicht eines Tennisspielers.

Roland Garros war ein bekannter französischer Kampfflieger, der tragischerweise kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges abgeschossen wurde. Zehn Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1928, wurde das Turnier ihm zu Ehren benannt. So wurde Alexander Zverev im Viertelfinale von Novak Djokovic besiegt. Yannick Hanfmann verlor im Achtelfinale gegen Hamad Medjedovic.

So wurde das Match zwischen Yannick Hanfmann und Hamad Medjedovic mit 3:6, 4:6, 7:6, 4:6 verloren





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